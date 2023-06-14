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Программа ЕС повышает потенциал сотрудников миграционных и пограничных служб в Туркменистане в области обеспечения безопасности документов

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С 12 по 14 июня Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовала Национальный Тренинг для тренеров (ТоТ) по вопросам защиты документов (базовый уровень) для сотрудников и преподавательского состава Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Туркменистана.

Целью тренинга стала подготовка инструкторов и преподавателей в области проверки подлинности документов и развития их навыков в вопросах выявления поддельных документов.

Представители Государственной миграционной службы Туркменистана предоставили экспертную оценку во время тренинга. Отметим, что ранее они успешно прошли обучение в рамках Курса подготовки инструкторов по безопасности проездных документов (базовый уровень), организованный БОМКА 10.

В ходе мероприятия участникам были предоставлены базовые учебные программы, разработанные на основе лучших практик Европейского Союза, а также комплект материалов для дальнейшего обучения служащих на местах.

Данный тренинг реализуется в рамках Компонента 1 «Институциональное развитие пограничных ведомств», в рамках которого аналогичные мероприятия будут реализованы в других странах Центральной Азии. ///BOMCA, 14 июня 2023 г.

 

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