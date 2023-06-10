Политика открытости нового Узбекистана кардинально меняется

Умида Тухташева, Заместитель директора Агентства по противодействию коррупции доктор юридических наук, профессор

30 апреля 2023 года в Узбекистане состоялся референдум и всенародным голосованием была принята новая редакция Конституции Республики Узбекистан, в которой были усилены гарантии права поиска, получения и распространения информации.

В свою очередь, Закон Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» строго устанавливает, что все органы государственной власти и управления должны обеспечивать открытость своей деятельности.

Сегодня развитие информационно-коммуникационных технологий имеет особое значение для создания условии по реализации этих прав населением. Данный процесс позволяет проводить последовательные реформы, направленные на снижение человеческого фактора во всех аспектах государственной службы и обеспечение открытости деятельности государственных органов и организаций.

В последние годы по инициативе главы государства был реализован ряд реформ, направленных на обеспечение открытости, прозрачности и подотчётности деятельности государственных органов, а также усиление общественного контроля. В результате коренным образом улучшена нормативно-правовая база в этой сфере.

В частности, утверждён Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных государственными органами и организациями, а также чётко определены ресурсы, на которых должны размещаться данные, период их обновления, ответственные исполнители.

Наряду с этим, Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы повышения и оценки уровня открытости деятельности государственных органов и организаций» введён Индекс открытости, направленный на оценку эффективности проводимой работы по обеспечению открытости в государственных органах и организациях.

Также, Законом изменен и дополнен Кодекс об административной ответственности, устанавливающий ответственность за нарушение законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления.

Ещё одним важным аспектом является то, что сегодня для обеспечения открытости государственных органов широко используются возможности онлайн-платформ во всех сферах. В частности:

внедрена система общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов (gov.uz);

запущены онлайн-платформы (uz, xarid.uzex.uz, etender.uzex.uz), позволяющие просматривать и в режиме реального времени отслеживать информацию о государственном бюджете и долге, а также государственных закупках;

деятельность Портала открытых данных (egov.uz) поднята на качественно новый уровень, государственные закупки, патенты, регистрация лекарственных средств и медицинских изделий, движение общественного транспорта, использование земельных ресурсов и другая подобная публичная статистическая информация публикуется на информационном Портале открытых данных в режиме онлайн;

запущен Единый портал интерактивных государственных услуг (gov.uz), который на сегодняшний день предоставляет населению более 400 государственных услуг в режиме онлайн;

запущен Портал электронных государственных услуг налоговых органов (soliq.uz);

начал работу Комплекс информационных систем «Лицензия» для оказания интерактивных услуг в сфере лицензирования и получения разрешительной документации (gov.uz);

налажена работа Портала коллективных обращений «Менинг фикрим» (uz);

реализация государственных активов, продажа недвижимости, автотранспортных средств, получение права пользования земельными участками и ряд других процедур осуществляются посредством электронных онлайн-аукционов (e-ijro.auksion.uz);

запущена Единая электронная система разработки, согласования и регистрации постановлений, принимаемых органами государственной власти на местах (e-qaror.gov.uz);

создана возможность ознакомления в режиме онлайн с судебными документами, полученным по делам, рассмотренным в судах (esud.uz);

налажена практика прямой трансляции заседаний палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов;

полностью транслируются в прямом эфире все процессы вступительных экзаменов (тестов и творческих экзаменов) высших учебных заведений и президентских образовательных учреждений.

Во всех перечисленных примерах можно наблюдать резкое снижение коррупционных рисков в соответствующих социальных отношениях. В 2022 году глава государства в Послании Олий Мажлису высказал следующий посыл об этих процессах: «Главными критериями в деятельности министерств станут открытость, законность, эффективность и качество».

Ещё одним важным аспектом проводимых реформ по обеспечению открытости государственных органов и организаций является то, что в этом направлении координация деятельности государственных органов, постоянный мониторинг и учёт их обязательств, установленных законодательством, возложено на отдельный орган – Агентство по противодействию коррупции. Республике Узбекистан (далее- Агентство)

Исходя из поставленных перед Агентством задач, реализуются комплексные меры по следующим направлениям:

Во-первых, были проведены широкомасштабные просветительские мероприятия с целью повышения квалификации сотрудников государственных органов и организаций, ответственных за обеспечение открытости.

В течение 2022 года было организовано около 40 встреч и обучающих семинаров для районных, городских и областных государственных служащих практически во всех регионах, в ходе которых более 300 государственных служащих повысили свои знания и навыки.

В сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе была разработана образовательная платформа «Открытые данные» (data.anticorruption.uz), предназначенная для онлайн-обучения сотрудников государственных органов, ответственных за обеспечение открытости. На сегодняшний день ведётся работа по заполнению платформы образовательными модулями.

Во-вторых, это способствует внедрению действенного общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций через средства массовой информации. Основной задачей в этом направлении является привитие гражданам через средства массовой информации культуры использования открытых данных.

В течение 2022 года на местном телевидении было показано более 70 репортажей и 12 телепередач в формате круглого стола, посвящённых реализуемым реформам в сфере обеспечения открытости. Около 250 новостей и журналистских расследований были опубликованы интернет-изданиями на основе информации, раскрытой государственными органами и организациями.

В-третьих, Агентством налажена постоянно действующая система мониторинга за своевременным размещением социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных в обозначенных ресурсах.

В результате всего в надлежащих ресурсах размещено более 950 социально значимых наборов открытых данных, связанных с деятельностью государственных органов, и налажена практика постоянного обновления.

Внедрение Индекса открытости в Узбекистане стало одним из важных шагов на пути поднятия открытости деятельности государственных органов и организаций на качественно новый уровень, дальнейшего повышения их культуры подотчётности обществу.

Внедрение Индекса открытости, наряду с рейтинговой оценкой эффективности и результативности в сфере на основе конкретных целевых индикаторов, позволяет широко внедрять в деятельность государственных органов и организаций современные механизмы, основанные на передовых международных стандартах.

В целях обеспечения большей прозрачности процессов ведения Индекса создана Комиссия по оценке эффективности и результативности проводимой работы в сфере обеспечения открытости, в состав которой входят и представители негосударственных некоммерческих организаций.

Индекс открытости 2022 года оценивался за период, охватывающий второе полугодие предыдущего года, и реализовывался на основе 8 индикаторов, состоящих из 84 критериев оценки, указанных в Методике.

Благодаря полной оцифровке системы оценки Индекса, широкой общественности была предоставлена ​​возможность следить за эффективностью и результативностью проводимой работы через платформу “index.anticorruption.uz” в режиме реального времени.

Эффективность реформ, направленных на обеспечение открытости государственных органов в Узбекистане, получает признание и международного сообщества.

В частности, Узбекистан значительно улучшил свои позиции в ряде международных рейтингов и индексов, где одним из основных показателей является открытость.

Например, Узбекистан занял 40-е место в мире и 1-е место в Центральной Азии, набрав 66 баллов в Индексе «Инвентаризация открытых данных» (ODIN) международной организации Open Data Watch (44-е место в 2020 году с 63 баллами).

Также, в 2022 году в рейтинге Global Data Barometer (GDB) Узбекистан набрал 32 балла и занял 58-место в мире.

Согласно отчёту Open Government Data Index за 2022 год, Узбекистан входит в число стран с самым высоким показателем в мире (Very High OGDI).

По данным Open Data Inception, в 2022 году Узбекистан занял 4-е место в мире по количеству источников открытых данных.

Также в обновленном рейтинге «Индекса восприятия коррупции» международной организации Transparency International за 2022 год Узбекистан поднялся на 14 позиций по сравнению с 2021 годом и занял 126-место среди 180 стран. Одной из основных причин роста Узбекистана в этом рейтинге являются меры, направленные на обеспечение открытости.1

С целью обмена опытом и расширения направлений сотрудничества в обеспечении открытости государственных органов Агентством по противодействию коррупции 17 мая 2023 года в Бухаре был организован «Форум стран Центральной Азии по открытости и прозрачности деятельности государственных органов».

В этом форуме, организуемым впервые, приняли участие представители ответственных государственных органов стран Центральной Азии и ведущие эксперты международных и неправительственных организаций.

Помимо представителей стран Центральной Азии, в форуме также приняли участие международные эксперты из Франции, Германии, Словении и Аргентины, которые поделились своим опытом и лучшими практиками.

По итогам мероприятия на основе предложений и мнений участников были приняты Рекомендации «Форума стран Центральной Азии по открытости и прозрачности деятельности государственных органов», а также достигнуты договорённости о регулярном обмене мнениями по вопросам разработки эффективной политики обеспечения прозрачности в борьбе с коррупцией и её предотвращения, оценки эффективности мер в этом направлении и повышения их качества.

Работа по обеспечению открытости и подотчётности деятельности государственных органов и организаций, в том числе привитию культуры открытости, прозрачности и подотчётности работникам государственных органов и организаций через средства массовой информации, повышению знаний представителей общественности в работе с открытой информацией, а также дальнейшему обеспечению открытости в вопросах, находящихся в центре внимания широкой общественности, будет продолжена. ///nCa, 10 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане

1Улучшился результат Узбекистана в категории «Оценка политики и институциональной основы страны» (Country Policy and Institutional Assessment) Всемирного банка, который является одним из источников рейтинга (с 27 до 35).

#Узбекистан, #Умида_Тухташева