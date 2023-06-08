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В Туркменистане создана национальная платформа отчетности по ЦУР, которая уже функционирует в открытом доступе

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Программа развития ООН (ПРООН) в рамках проекта «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза 2», реализуемого совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана, а также при поддержке Офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане, оказала содействие Государственному комитету по статистике Туркменистана в создании национальной платформы представления отчетности по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР) в онлайн-режиме.

Данные по ЦУР открыты и доступны на сайте Государственного комитета Туркменистана по статистике по ссылке: https://sdg.stat.gov.tm/

Основой платформы является программное обеспечение по сбору, обработке и распространению данных ЦУР. Национальная платформа представляет собой комплекс показателей, выбранных для измерения прогресса в достижении каждой из задач в рамках Целей устойчивого развития.

Создание национальной платформы направлено на развитие системы мониторинга и оценки данных по достижению ЦУР в Туркменистане и оказание содействия в подготовке национальной отчетности по прогрессу достижения ЦУР, а также будет содействовать информационной открытости и предоставлению доступа широкому кругу пользователей к данным по задачам и показателям ЦУР. ///ПРООН Туркменистан, 8 июня 2023 г.

 

#ПРООН_Туркменистан, #ЦУР, #Государственный_комитет_Туркменистана_по_статистике

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