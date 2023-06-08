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Награждены призеры Олимпиады по французскому языку – 2023 в Туркменистане 

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Третий год подряд в апреле и мае в Олимпиаде по французскому языку в Туркменистане приняли участие школьники из 12 школ столицы: 9 школ Ашхабада, в которых преподаётся французский язык, Международная школа Ашхабада, французская школа MLF-Bouygues и Французский институт.

Впервые в 2023 году в конкурсе приняли участие велаятские школы, в которых преподаётся французский язык. Таким образом, в конкурсе приняли участие 7 школ со всех уголков страны: из Дашогуза, Мары, Туркменабада и даже Керки!

В этом году, в общей сложности 460 детей приняли участие в этом конкурсе.

Олимпиада была проведена совместно с Министерством образования Туркменистана и Французским институтом при Посольстве Франции при поддержке ГорОНО Ашхабада. Первый тур тестирования (диктант и вопросник на французском языке) проходил в учебное время в каждой школе. Финал, состоящий из устного тестирования на тему французского слова “temps”, являющейся официальной темой недели французского языка 2023г. (что означает одновременно и “погода” и “время”), был организован в Ашхабаде в школе № 4, специализирующейся на преподавании французского языка. В велаятах финал проходил в режиме онлайн.

Призеры Олимпиады были награждены на официальной церемонии 8 июня 2023 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Занявшие первое место получили в подарок ноутбуки от французских компаний Bouygues Turkmen, TotalEnergie и VINCI Construction;

В награждении лауреатов также участвовали ряд других партнёров. Посольства франкоговорящих стран: Армения, Румыния, Украина, Бельгия, Швейцария и Канада. А также частные компании, имеющие связь с Францией и франкоязычным миром: Tissot, Eurocosmetics, Bossan Concept, Alliance / Boutique de Paris, кафе La Tartine и салон красоты Dessange.

Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по школам велаятов :

1-й приз города Туркменабад школа №03 – Туркменабад Atajanova Bahar
1-й приз города Керки школа №36 – Керки Shohradova Sheker
1-й приз города Мары школа №10 – Мары Mergenov Aganyyaz
1-й приз города Дашогуз школа №10 – Дашогуз Nagimova Gulsenem

 

Гран-при велаятов школа №3 – Дашогуз Bayramalyyeva Servi

 

Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по школам Ашхабада:

с 3-го по-7-й класс
1-й приз школа №27 – Ашхабад Tribunskaya Melissa
2-й приз школа №27 – Ашхабад Arutyunova Amaliya
3-й приз школа №07 – Ашхабад Guvanjov Suleyman
с 8-го по 11-й класс
1-й приз школа №27 – Ашхабад Gasanova Ramina
2-й приз школа №27 – Ашхабад Bagdasarova Lidiya
3-й приз школа №07 – Ашхабад Amandurdyyeva Aynur

 

Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по Французскому институту и Французской школе MLF-Bouygues:

1-й приз категории младших классов Французский институт Serdyukova Milana
1-й приз категории старших классов Французский институт Kulova Aynur
1-й приз категории младших классов Французская школа MLF-Bouygues Hue Séraphine
1-й приз категории старших классов Французская школа MLF-Bouygues Rechov Evangeline

Французский язык, насчитывающий более 130 миллионов изучающих, сегодня является вторым по популярности языком в мире после английского. ///nCa, 8 июня 2023 (материал предоставлен Французским Институтом в Туркменистане)

Несколько фото с церемонии награждения:

 

#Олимпиада_по_французскому_языку_Туркменистан, #Французский_Институт_Туркменистан

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