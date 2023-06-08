Награждены призеры Олимпиады по французскому языку – 2023 в Туркменистане 

Третий год подряд в апреле и мае в Олимпиаде по французскому языку в Туркменистане приняли участие школьники из 12 школ столицы: 9 школ Ашхабада, в которых преподаётся французский язык, Международная школа Ашхабада, французская школа MLF-Bouygues и Французский институт.
Впервые в 2023 году в конкурсе приняли участие велаятские школы, в которых преподаётся французский язык. Таким образом, в конкурсе приняли участие 7 школ со всех уголков страны: из Дашогуза, Мары, Туркменабада и даже Керки!
В этом году, в общей сложности 460 детей приняли участие в этом конкурсе.
Олимпиада была проведена совместно с Министерством образования Туркменистана и Французским институтом при Посольстве Франции при поддержке ГорОНО Ашхабада. Первый тур тестирования (диктант и вопросник на французском языке) проходил в учебное время в каждой школе. Финал, состоящий из устного тестирования на тему французского слова “temps”, являющейся официальной темой недели французского языка 2023г. (что означает одновременно и “погода” и “время”), был организован в Ашхабаде в школе № 4, специализирующейся на преподавании французского языка. В велаятах финал проходил в режиме онлайн.
Призеры Олимпиады были награждены на официальной церемонии 8 июня 2023 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
Занявшие первое место получили в подарок ноутбуки от французских компаний Bouygues Turkmen, TotalEnergie и VINCI Construction;
В награждении лауреатов также участвовали ряд других партнёров. Посольства франкоговорящих стран: Армения, Румыния, Украина, Бельгия, Швейцария и Канада. А также частные компании, имеющие связь с Францией и франкоязычным миром: Tissot, Eurocosmetics, Bossan Concept, Alliance / Boutique de Paris, кафе La Tartine и салон красоты Dessange.
Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по школам велаятов :
|1-й приз города Туркменабад
|школа №03 – Туркменабад
|Atajanova Bahar
|1-й приз города Керки
|школа №36 – Керки
|Shohradova Sheker
|1-й приз города Мары
|школа №10 – Мары
|Mergenov Aganyyaz
|1-й приз города Дашогуз
|школа №10 – Дашогуз
|Nagimova Gulsenem
|Гран-при велаятов
|школа №3 – Дашогуз
|Bayramalyyeva Servi
Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по школам Ашхабада:
|с 3-го по-7-й класс
|1-й приз
|школа №27 – Ашхабад
|Tribunskaya Melissa
|2-й приз
|школа №27 – Ашхабад
|Arutyunova Amaliya
|3-й приз
|школа №07 – Ашхабад
|Guvanjov Suleyman
|с 8-го по 11-й класс
|1-й приз
|школа №27 – Ашхабад
|Gasanova Ramina
|2-й приз
|школа №27 – Ашхабад
|Bagdasarova Lidiya
|3-й приз
|школа №07 – Ашхабад
|Amandurdyyeva Aynur
Лауреаты Олимпиады по французскому языку 2023г. по Французскому институту и Французской школе MLF-Bouygues:
|1-й приз категории младших классов
|Французский институт
|Serdyukova Milana
|1-й приз категории старших классов
|Французский институт
|Kulova Aynur
|1-й приз категории младших классов
|Французская школа MLF-Bouygues
|Hue Séraphine
|1-й приз категории старших классов
|Французская школа MLF-Bouygues
|Rechov Evangeline
Французский язык, насчитывающий более 130 миллионов изучающих, сегодня является вторым по популярности языком в мире после английского. ///nCa, 8 июня 2023 (материал предоставлен Французским Институтом в Туркменистане)
Несколько фото с церемонии награждения:
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