Президент Шавкат Мирзиёев представил видение Узбекистана о перспективах развития партнерства ЕС-Центральная Азия



Сегодня Центральная Азия является центром притяжения и пространством новых экономических возможностей для ведущих европейских компаний и банков, констатировал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на второй региональной встрече высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Кыргызстане.

Как отметил Мирзиёев, речь уже идет о широком инвестиционном и технологическом партнёрстве, направленном на создание современных промышленных мощностей, внедрение «зеленой» энергетики, развитие «умного» сельского хозяйства, формирование разветвленной транспортно-логистической инфраструктуры.

С учетом повестки дня саммита, Президент Узбекистана выделил приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества.

В целях кардинального расширения торговых отношений с Евросоюзом лидер Узбекистана отметил заинтересованность в создании устойчивых торгово-логистических цепочек и эффективных механизмов поддержки взаимных поставок, продлении сроков действия торгового режима «GSP+» с распространением данного режима на страны региона.

Вместе с тем Мирзиёев указал на отсутствие заметного прогресса по ряду вопросов, для решения которых предложено разработать Комплексную программу поддержки предприятий-экспортеров и импортеров стран региона.

Подчеркнуто, что этому также будет способствовать скорейшее завершение процесса принятия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

Во-вторых, ключевым фактором устойчивого экономического роста является формирование эффективных транспортных коридоров.

«Важно объединить усилия наших стран в целях развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии и Европы, прежде всего путём формирования так называемого Срединного маршрута – Транскаспийского транзитного коридора», – сказал Президент Узбекистана.

«К сожалению, до сих пор отсутствует скоординированный подход в вопросах повышения конкурентоспособности данной магистрали. Сегодня нужны тарифы, которые будут выгодны бизнесу, генерирующему основные объёмы грузопотока. Однако, как показывает анализ, нынешние тарифы и сборы на этом направлении в 1,5 раза выше, чем, к примеру, на альтернативных маршрутах Север – Юг»,– отметил он.

Не менее важными являются расширение транспортно-логистической и портовой инфраструктуры, улучшение технического состояния дорожного полотна, а также создание действенного механизма использования потенциала Транскаспийского коридора посредством регулярных встреч уполномоченных представителей транспортных ведомств.

В сфере инвестиционного и технологического партнерства Президент Узбекистана предложил рассмотреть вопрос о ежегодном проведении промышленно-технологических выставок в рамках Экономического форума «Центральная Азия – Европейский Союз».

По словам Мирзиёева, С учётом современных реалий Узбекистан заинтересован в запуске совместно с Европейским инвестиционным банком специальных инструментов финансовой поддержки при переносе производственных мощностей ведущих европейских компаний в страны Центральной Азии.

Он подтвердил готовность обеспечить все необходимые условия для деятельности регионального офиса Банка в Узбекистане.

В области цифровой взаимосвязанности была выдвинута инициатива по разработке с привлечением механизма «Команда Европа» совместной «Цифровой повестки для Центральной Азии».

Глава Узбекистана отдельно остановился на противодействии климатическим изменениям и повышении устойчивости экосистем за счет реализации целевых региональных проектов с применением передовых европейских знаний и технологий.

«Учитывая остроту проблематики, приглашаем Европейский Союз выступить соорганизатором первого Международного климатического форума, который будет проведен осенью этого года в рамках Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и процветания», – предложил Президент Узбекистана.

Также выражена заинтересованность в активном участии партнеров в проекте создания Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата.

В целях активного использования туристического потенциала Центральной Азии глава Узбекистана государства выдвинул инициативу о совместной разработке Программы содействия развитию устойчивого туризма для региона и представлении ее на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая пройдет в октябре этого года в Узбекистане.

Мирзиёев выступил также за возобновление регулярных встреч министров образования и ректоров университетов, расширение поддержки научно-исследовательских и образовательных проектов для региона Центральной Азии в рамках Программы «Горизонт Европа».

Как подчеркнул Президент, важнейшим направлением взаимодействия являются укрепление сотрудничества в борьбе против новых вызовов и угроз безопасности, выработка программ партнёрства в области борьбы с экстремизмом и радикализмом, торговлей людьми, организованной и киберпреступностью, а также охраны границ.

«В этих целях предлагаем провести экспертную конференцию «Центральная Азия – Европейский Союз: новая повестка сотрудничества в сфере безопасности», – заявил узбекский лидер.

Отметив ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане, Президент Узбекистан призвал партнеров не снижать объемы гуманитарной помощи афганскому народу и выразил готовность предоставить для этих целей возможности инфраструктуры логистического хаба в Термезе.

В заключении выступления, Президент Узбекистана также выразил признательность за поддержку инициативы о проведении первого официального саммита в формате «Центральная Азия – ЕС» в Узбекистане в следующем году. ///nCa, 3 июня 2023 г. (источник фото – пресс-служба Президента Узбекистана)

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