День Республики Италия с размахом отметили в Ашхабаде

Посол Луиджи Феррари и госпожа Сабрина Феррари организовали торжественный прием 2 июня 2023 года в Ашхабаде по случаю Дня Республики Италия.

Это было замечательное мероприятие под открытым облачным небом с большим количеством гостей, в том числе представителей молодежи.

Правительство Туркменистана представлял вице-премьер Батыр Атдаев.

В своем приветственном обращении к гостям, говоря о туркмено-итальянских отношениях, Посол Феррари отметил, что политика позитивного нейтралитета Туркменистана, 28-я годовщина которого будет отмечаться в этом году, является важным фактором укрепления региональной безопасности в Центральной Азии.

«В этом контексте наши две страны традиционно поддерживают взаимные гуманитарные и мирные инициативы в Организации Объединенных Наций и других международных организациях», – сказал Посол.

Феррари особо подчеркнул плодотворное сотрудничество между Италией и Туркменистаном в сфере образования и ареологии. Итальянский язык набирает популярность среди молодого туркменского поколения и преподается в трех ашхабадских вузах. «Итальянские археологи из Университетов Болоньи и Турина работают со своими туркменскими коллегами уже более 30 лет. Совместные археологические проекты расширяются с каждым годом, стремясь выявить скрытое культурное и археологическое наследие парфянской Нисы и Маргианы», – сказал он.

Затрагивая тему взаимодействия между двумя странами в экономической сфере, Посол рассказал о том, что итальянское агентство внешней торговли (ICE), имеющее представительство в Туркменистане, очень активно занимается планированием новых проектов с туркменскими компаниями в текстильной, сельскохозяйственной и пищевой отраслях.

«В каждом из этих секторов итальянские компании способны предоставлять продукцию и услуги отличного качества, передовые технологии и общепризнанные инновации», – добавил он.

Феррари также напомнил о продуктивном сотрудничестве между Туркменистаном и Италией в энергетическом секторе. «Итальянская нефтяная компания Eni вложила значительные средства в нефтяной сектор Туркменистана, используя самые современные технологические решения», – отметил дипломат.

В заключении своей речи, Посол Луиджи Феррари передал свои наилучшие пожелания процветания, мира и благополучия дружественному туркменскому народу.

Несколько фото с торжества:

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