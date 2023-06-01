ПРООН сотрудничает с правительством Финляндии для поддержки Аппарата Омбудсмена

ПРООН и Аппарат Омбудсмена Туркменистана встретились с делегацией Финляндии для обсуждения сотрудничества по оказанию содействия в укреплении институционального потенциала Аппарата Омбудсмена в Туркменистане.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по реализации нового проекта ПРООН и Аппарата Омбудсмена в Туркменистане «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана». Правительство Финляндии будет финансировать третий компонент проектной деятельности, направленный на изучение создания Национального превентивного механизма в формате Аппарат Омбудсмена + общественные объединения при поддержке Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Согласно Национальному плану действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, Результат 7 предусматривает создание таких механизмов по предупреждению пыток к 2025 году.

ПРООН и правительство Финляндии подписали Соглашение о поддержке данной инициативы в рамках вышеупомянутого совместного проекта ПРООН и Аппарата Омбудсмена в Туркменистане.



ПРООН ранее сотрудничала с правительством Финляндии в целях продвижения прав человека и улучшения социальной защиты, уделяя особое внимание уязвимым группам населения, включая людей с ограниченными возможностями и женщин.///ПРООН Туркменистан, 31 мая

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