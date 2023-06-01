News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Daewoo E&C может построить в Туркменистане первый в Центральной Азии завод по производству голубого аммиака

Daewoo E&C может построить в Туркменистане первый в Центральной Азии завод по производству голубого аммиака

By

Корейская компания Daewoo E&C может построить в Туркменистане промышленный объект – первый в Центральной Азии, который будет выпускать голубой аммиак. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по итогам недавнего визита председателя правления Daewoo E&C Джонга Вон-джу в Ашхабад.

В частности, Daewoo E&C предложила построить в Балканском велаяте завод карбамидо-аммиачных удобрений в качестве первого завода по производству голубого аммиака в Центральной Азии, подчеркнув возможность экспорта экологически чистых удобрений в Европу.
Ожидается, что контракт на строительство завода будет заключен до конца этого года, а его возведение начнется во втором полугодии следующего года.

Голубой или синий аммиак – это чистый аммиак, получаемый путем улавливания и хранения двуокиси углерода при производстве удобрение. Считается, что это снижает до минимума углеродное воздействие на климат и в значительной степени способствует достижению углеродной нейтральности.

Строительство Балканского завода мощностью 1,15 млн тонн карбамидных удобрений и 660 000 тонн синтетического аммиака предусматривается меморандумом о взаимопонимании, подписанном Daewoo E&C с Государственным Концерном «Туркменхимия» в прошлом году.

Кроме того, в документе также идет речь о реализации проекта завода фосфорнокислых удобрений мощностью 300 000 тонн в Туркменабаде. ///nCa, 1 июня 2023 г.

 

#DaewooE&C, #Туркменистан, #Корея

Related posts:

  1. В Туркменистане пущен в строй первый в мире завод по производству бензина из газа
  2. В Туркменистане введен в эксплуатацию новый карбамидный завод – вся продукция доступна на экспорт
  3. Daewoo E&C may build blue ammonia plant in Turkmenistan, first of its kind in Central Asia
  4. Президент Бердымухамедов посетил завод по производству синтетического бензина в Ахалском велаяте
  5. OGT-2022: Какие перспективы для иностранных инвесторов предлагает химиндустрия Туркменистана?
  6. Бакинский судостроительный завод может разместить свои заказы на туркменской верфи
  7. В Казахстане состоится Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии
  8. Укрепление межрегионального сотрудничества и связуемости может улучшить условия развития регионов Центральной и Южной Азии – мнение узбекских экспертов
  9. Первый Форум Омбудсменов Центральной Азии принял Ташкентскую Декларацию по правам человека
  10. Балансирование на грани войны на Ближнем Востоке может иметь последствия для Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan