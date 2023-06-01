Daewoo E&C может построить в Туркменистане первый в Центральной Азии завод по производству голубого аммиака

Корейская компания Daewoo E&C может построить в Туркменистане промышленный объект – первый в Центральной Азии, который будет выпускать голубой аммиак. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по итогам недавнего визита председателя правления Daewoo E&C Джонга Вон-джу в Ашхабад.

В частности, Daewoo E&C предложила построить в Балканском велаяте завод карбамидо-аммиачных удобрений в качестве первого завода по производству голубого аммиака в Центральной Азии, подчеркнув возможность экспорта экологически чистых удобрений в Европу.

Ожидается, что контракт на строительство завода будет заключен до конца этого года, а его возведение начнется во втором полугодии следующего года.

Голубой или синий аммиак – это чистый аммиак, получаемый путем улавливания и хранения двуокиси углерода при производстве удобрение. Считается, что это снижает до минимума углеродное воздействие на климат и в значительной степени способствует достижению углеродной нейтральности.

Строительство Балканского завода мощностью 1,15 млн тонн карбамидных удобрений и 660 000 тонн синтетического аммиака предусматривается меморандумом о взаимопонимании, подписанном Daewoo E&C с Государственным Концерном «Туркменхимия» в прошлом году.

Кроме того, в документе также идет речь о реализации проекта завода фосфорнокислых удобрений мощностью 300 000 тонн в Туркменабаде. ///nCa, 1 июня 2023 г.

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