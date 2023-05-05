Туркменистан и Россия провели консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности

4 мая 2023 г. в Ашхабаде состоялись туркмено-российские межведомственные консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности. Туркменскую сторону на переговорах возглавил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, российскую – заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Согласно пресс-релизам министерств иностранных дел России и Туркменистана в ходе консультаций:

стороны обменялись оценками ситуации в Афганистане;

обсудили возможность наращивания совместных усилий по противодействию угрозам безопасности и стабильности в Центральной Азии;

обсудили вопросы усиления сотрудничества в сферах информационной и биологической безопасности.

Кроме того, Галузин провел отдельную встречу с Хаджиевым, на которой дипломаты обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Говоря о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Российской Федерацией, стороны констатировали системный и регулярный характер контактов на высшем и высоком уровнях, придающих импульс дальнейшему расширению партнёрства.

Особо было подчёркнуто о роли межпарламентского сотрудничества как значимого направления плодотворного туркмено-российского партнёрства.

При рассмотрении региональной и международной проблематики акцентирована важность дальнейшего углубления внешнеполитической координации России и Туркменистана на основных многосторонних площадках, включая ООН, СНГ, диалоговый формат «Центральная Азия + Россия».

Стороны также подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия в русле Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, подписанной президентами двух стран в июне 2022 г. ///nCa, 5 мая 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)