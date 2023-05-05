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Гуманитарная акция прошла в афганской провинции Герат

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3 мая 2023 года Генеральным консульством Туркменистана в Афганистане (провинция Герат) была проведена гуманитарная акция в 20-местном роддоме, построенном Туркменистаном в 2016 году в качестве гуманитарной помощи в городе Тургунди провинции Герат, Афганистана.

По просьбе афганской стороны мероприятие было проведено по случаю недавно проведенного туркменской стороной капитального ремонта этого здравпункта, в ходе которого в качестве гуманитарной помощи были доставлены медикаменты и предметы медицинского назначения.

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В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, военных и правоохранительных органов поселка Герат и Тургунди, глава представительства международной организации «World Vision» в Герате, а также туркмен из Афганистана. В своих выступлениях гости, принявшие участие в мероприятии, выразили признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за постоянную гуманитарную помощь Афганистану.

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В своем выступлении Генеральный консул Туркменистана в Афганистане (г.Герат) рассказал о значении туркмено-афганских отношений во внешней политике Туркменистана и планируемых мероприятиях в будущем, а также о постоянно оказываемой афганскому народу гуманитарной помощи, как символ дружбы.

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После мероприятия здесь был дан обед светлой памяти бабушки Президента Туркменистана, матери Национального Лидера туркменского народа Огулабад эдже. В садака приняли участие руководители сельсоветов поселка Тургунди и близлежащих деревень, а также уважаемые старейшины села разных национальностей.///МИД Туркменистана, 4 мая

 

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