Посольство Турции в Туркменистане отпраздновало 500-летие Министерства иностранных дел Турции – презентован новый герб посольства

Новости и комментарии nCa

Посольство Турции в Туркменистане организовало 2 мая 2023 года мероприятие, посвященное 500-летию Министерства иностранных дел Турции. В посольстве была организована фотовыставка, посвященная некоторым ключевым личностям и событиям в долгой истории дипломатии Османской империи, слившейся с современной Турецкой Республикой.

В рамках торжества также был презентован новый герб Посольства, установленный у входа в здание дипмиссии.

Текст выступления Посла Тогана Орала:

Достопочтенный Заместитель министра иностранных дел Туркменистана, господин Берды Матиев, Глубокоуважаемые послы, Уважаемые представители средств массовой информации, Уважаемые коллеги, Дамы и господа,

Мне очень приятно проводить фотовыставку, посвященную 500-летию дипломатической службы Турции, приуроченную к 31-й годовщине открытия нашего посольства, поскольку первое посольство, открытое в Ашгабаде 2 мая 1992 года, это Посольство Турции.

Сегодня также исполняется 103 года со дня открытия Министерства иностранных дел Турции.

Мы также рады представить вам новый герб Посольства, в этот очень символичный для нас день.

Далее вы увидите, наш новый герб украшен 16 звездами, представляющими 16 независимых турецких государств, существовавших на протяжении всей истории.

По сути, наша эмблема идентична со всеми другими турецкими посольствами, расположенными по всему миру, но, пожалуй, здесь он обретает иной смысл, так как многие из этих звезд символизируют тысячи лет нашей общей с Туркменистаном истории.

Уважаемые гости,

Создав 16 государств и управляя обширной территорией на протяжении тысячелетий, тюрки накопили огромный дипломатический опыт на своем долгом пути из среднеазиатских степей в Европу.

Продолжая эту традицию на пути продвижения на нашу нынешнюю родину, Анатолию, известную как колыбель дипломатии, мы также унаследовали ее богатое дипломатическое наследие. На одной из выставленной фотографии изображен Кадешский договор 2300-летней давности, самый ранний известный сохранившийся мирный договор в истории, найденный в Анатолии.

Поэтому проследить турецкую дипломатию не так-то просто. Тем не менее, если нам нужно отметить начало институционализированной дипломатической службы, то это будет 1523 год, когда был учрежден офис Рейс-уль Кюттап.

Начиная с 1523 года, иностранными делами Османской империи руководил «Рейс-уль Кюттаб», «главный секретарь» до 19 века. В 1793 году в Лондоне было основано первое постоянное посольство Турции.

Фактически послы Османской империи, назначенные специально в европейские столицы, не только выполняли свои дипломатические обязанности, но и служили пионерами прогресса, ускоряя модернизацию и реформы в империи, следуя за развитием событий на Западе.

Исходя из этого можно увидеть, что Дипломатическая служба Турецкой Республики основана на этом устоявшемся наследии османской дипломатии, и мы до сих пор дорожим этой заслуженной репутацией движущей силы модернизации страны.

Я с гордостью могу сказать, что дипломатическая служба Турции входит в число лучших дипломатических служб с точки зрения количества миссий – 260 миссиями за границей, с точки зрения качества – с самым быстрым и широким консульским обслуживанием, с точки зрения использования передовых технологий, а также с точки зрения гендерного равенства – 79 женщин-послов и 43-процентным представительством женщин на уровне принятия решений.

Дорогие гости,

Министерство иностранных дел Турции было официально создано 2 мая 1920 года, 103 года назад, еще до провозглашения республики, в начале войны за независимость, в составе первого национального правительства.

Он был создан с крайне ограниченными ресурсами, но выполнял свои функции и обязанности усердно и преданно, несмотря на все трудности военного времени, и сыграл важную роль в процессе, приведшем к подписанию Лозаннского договора, основополагающего документа республики.

С момента основания республики и по сей день видение и принципы лидера и основателя республики Ататюрка определяют внешнюю политику Турции. Его принцип «мир дома, мир во всем мире» продолжает составлять основную цель этой политики.

Соответственно, Турция проводит активную и миролюбивую внешнюю политику с 1930-х годов. Несмотря на давление, компетентная дипломатия, направленная на защиту интересов страны, предотвратила втягивание Турции во Вторую мировую войну и последовавшие за ней разрушения.

В соответствии с ориентированной на мир и активной внешней политикой, Турция стала одним из основателей Совета Европы и Организации Объединенных Наций, верным союзником в рамках НАТО, важным участником ОБСЕ, кандидатом в члены Европейского Союза, архитектором Организации тюркских государств, объединяющей тюркский мир, и входит в состав ряда других региональных организаций.

В соответствии с нашим подходом «Предпринимательская и гуманитарная дипломатия», Турция использует свои растущие возможности для обеспечения безопасности, стабильности и процветания в непосредственной близости от нее, а также на международном уровне.

Как страна, предоставляющая наибольшее количество гуманитарной помощи по отношению к своему национальному доходу, мы бежим на помощь угнетенным и нуждающимся людям, независимо от их происхождения, убеждений и различий. Тем временем Турция продолжает принимать самое большое количество беженцев в мире.

В условиях конфликта и нестабильности мы стремимся создать вокруг себя зону мира и процветания, от прекращения гуманитарной трагедии в Сирии до поиска решения российско-украинского кризиса.

Уважаемые коллеги! На этой выставке мы попытались отразить в очень ограниченном пространстве основные столпы и исторические моменты внешней политики Турции в хронологическом порядке.

И дело не только в радостных моментах. Мы хотели также поделиться с вами горем, которое мы испытали в 1970-х годах в результате волны убийств турецких дипломатов и их семей, служивших в зарубежных представительствах, совершенных армянской террористической организацией АСАЛА, в общей сложности 34 чиновника. дипломатической службы Турции, в том числе пять послов.

Уважаемые гости, Я горжусь тем, что обращаюсь к вам сегодня в качестве посла первой страны, признавшей независимый Туркменистан и открывшей первую дипломатическую миссию в Ашгабаде.

С момента создания этого посольства Турция и Туркменистан дорожат образцовыми отношениями, основанными на исторических, культурных, языковых, религиозных и родственных связях между нашими братскими народами.

Благодаря тому, что закладывается прочный и прочный фундамент, я полностью убежден, что наши глубоко укоренившиеся отношения будут лелеяться и развиваться благодаря вкладу нашей миссии.

С этими мыслями и чувствами, по случаю 500-летия дипломатической службы Турции, 103-летия Министерства иностранных дел Турции и 31-й годовщины основания нашего посольства в Ашхабаде, я хотел бы выразить вам признательность за то, что сегодня вы разделяете с нами радость и гордость.

Благодарю!

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Перед началом мероприятия у меня состоялся короткий разговор с Послом Тоган Оралом. Он согласился с тем, что корни тюркской дипломатии уходят глубоко в зарождение письменной истории, и 500-летний юбилей просто знаменует формализацию дипломатии с открытием постоянных дипломатических представительств в ключевых столицах.

Настоящая суть празднования заключается не только в гордости за славную историю, хотя это само по себе вполне оправданно.

Смещающиеся тектонические плиты мирового порядка формируют актуальность. Полюса шатко колеблются, и мир нащупывает новые рычаги, чтобы вернуть хоть какое-то подобие стабильности.

Тюркский мир готов сыграть свою роль – вновь.

Новый герб у входа в посольство Турции в Ашхабаде украшен 16 звездами. Это, как отметил посол Орал в своем выступлении, обозначает 16 государств – фактически 16 империй, – сформированных тюркским народом на протяжении всей истории.

Вот эти 16 империй:

Источник: Википедия

Обладая этим богатым наследием, OTГ (Организация тюркских государств) одновременно консолидирует и развивает новые форматы сотрудничества внутри Тюркского мира и с мировым сообществом, который никогда не был чужим для Тюркского мира.

“Мир дома, мир во всем мире”. /// nCa, 3 мая 2023 г.

Несколько фотографий с мероприятия:

Несколько кадров с фотовыставки: