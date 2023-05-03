Международное мероприятие к Всемирному дню велосипеда

Постоянные представительства Туркменистана, Бахрейна, Эквадора, Латвии, Лихтенштейна, Румынии, Польши при ООН в Нью-Йорке организуют велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда 2 июня 2023 года. Анонс мероприятия опубликован на официальном сайте Постоянного представительства Туркменистана.

Целью мероприятия является пропаганда устойчивой мобильности, физической активности, безопасной инфраструктуры для езды на велосипеде и достижения ЦУР 3 и 12.

В апреле 2018 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Всемирный день велосипеда акцентирует внимание общественности на преимуществах использования велосипеда — простого, доступного по цене, чистого и экологически приемлемого средства передвижения. ///nCa, 3 мая 2023 г.