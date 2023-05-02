Туркменистан проводит месячник борьбы с табакокурением

1 мая в Ашхабаде стартовал традиционный месяц борьбы с табакокурением, который приурочен ко Всемирному дню без табака.

Первый день мероприятий, направленных на повышение осведомленности об опасностях употребления табака, доступных услугах по отказу от курения, мерах борьбы против табака и защите молодежи и детей от пассивного курения, был организован Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в партнёрстве со Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения в столичном парке Ашхабад.

Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнёры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению уровня потребления табака.

Туркменистан по праву считается лидером в Европейском регионе ВОЗ в борьбе с табаком.

В 2019 году на Ашхабадской конференции ВОЗ по вопросам контроля за распространением неинфекционных заболеваний сообщалось, что в результате эффективных мер, предпринятых правительством, число курящих в Туркменистане снизилось до 3,4% от численности населения.

С тех пор была принята Национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы. И вполне вероятно, что численность курящих в стране неуклонно снижается, учитывая широкие меры по пропаганде здорового образа жизни и приобщения к фитнес-культуре все большего числа людей в независимости от возраста. А значит Туркменистана добьётся цели и станет страной, свободной от табака к 2025 году. ///nCa, 2 мая 2023 г. (источник фото – ВОЗ Туркменистан)