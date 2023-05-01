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Видео – Белый Ахалтекинец в Туркменистане

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Это не просто белый скакун в Туркменистане. Он выделяется среди других коней своей невероятной красотой. 

Короткое видео прекрасного ахалтекинца:

 

 

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