Видео – Белый Ахалтекинец в Туркменистане

Это не просто белый скакун в Туркменистане. Он выделяется среди других коней своей невероятной красотой.
Короткое видео прекрасного ахалтекинца:
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