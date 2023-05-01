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Стильные старейшины Туркменистана

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Около пятидесяти лет назад люди спрашивали: “Как вам удалось так изящно состариться?”

Этот вопрос постепенно вышел из моды, поскольку этот вопрос подразумевает, что человек все-таки состарился, а сама идея вызвала возмущение у бэби-бумеров, когда они оказались в центре внимания этого вопроса.

В Туркменистане эта история звучит иначе.

В туркменском языке есть много слов для обозначения лиц старшего поколения, и все они несут в себе смысл почитания мудрости, уважения и любви.

Одеваются старейшины в Туркменистане элегантно и модно.

Можно многое сказать об обществе, которое ставит своих старейшин на высокий пьедестал. ///nCa, 1 мая 2023 г.

Вот фотографии некоторых старейшин, которые участвовали в церемонии открытия нового конноспортивного комплекса 29 апреля 2023 года:

 

 

 

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