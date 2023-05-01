Стильные старейшины Туркменистана

Около пятидесяти лет назад люди спрашивали: “Как вам удалось так изящно состариться?”
Этот вопрос постепенно вышел из моды, поскольку этот вопрос подразумевает, что человек все-таки состарился, а сама идея вызвала возмущение у бэби-бумеров, когда они оказались в центре внимания этого вопроса.
В Туркменистане эта история звучит иначе.
В туркменском языке есть много слов для обозначения лиц старшего поколения, и все они несут в себе смысл почитания мудрости, уважения и любви.
Одеваются старейшины в Туркменистане элегантно и модно.
Можно многое сказать об обществе, которое ставит своих старейшин на высокий пьедестал. ///nCa, 1 мая 2023 г.
Вот фотографии некоторых старейшин, которые участвовали в церемонии открытия нового конноспортивного комплекса 29 апреля 2023 года: