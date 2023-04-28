Познакомьтесь с Мерджен из Туркменистана, стремящейся раскрыть потенциал женщин и девушек в сфере технологий

По случаю Международного дня «Девушки в ИКТ-2023», 27 апреля

Джахан Сапармамедова, аналитик по коммуникациям, ПРООН Туркменистан

Мерджен Сапармырадова окончила Международный Туркмено-турецкий университет по специальности «программная инженерия и системное администрирование». Мерджен считает, что знания в области технологий и расширение участия женщин и девочек в разработке цифровых решений могут сыграть важную роль в построении устойчивого будущего. «Технологии так или иначе влияют на жизнь каждого. Быть техническим инженером означает постоянно приобретать новые навыки и расширять знания», — говорит Мерджен. «Мое академическое образование в области инженерии и мой богатый опыт в области информационных технологий позволяют мне помогать моему сообществу посредством реализации инновационных проектов, чтобы помочь женщинам и девочкам осваивать технологии».

Прямо сейчас Мерджен занимается разработкой веб-сайта «Sepgit», на котором будут публиковаться вдохновляющие истории женщин и девушек, рассказывающих миру о своих достижениях и трудностях, с которыми они сталкиваются на пути своего развития. «Я надеюсь, что данная инициатива повысит уверенность женщин и девушек в себе, подтолкнёт их к активному участию во всех сферах жизни», — сказала Мерджен. «Sepgit нацелен на продвижение гендерного равенства и прав человека, которые являются ключом к построению устойчивого и справедливого будущего для всех».

В прошлом году Мерджен инициировала и успешно реализовала проект «Launch Life» Coding Bootcamp, первый в Туркменистане бесплатный Bootcamp для женщин и девочек, созданный при поддержке посольства США в Туркменистане. Основная цель этого проекта — помочь девушкам и женщинам, особенно из наиболее уязвимых групп, преодолеть социально-экономические проблемы за счет повышения цифровой грамотности, расширения возможностей трудоустройства и карьерного роста в сфере технологий. «Инициируя проект, я стремилась познакомить женщин и девочек с возможностями цифрового трудоустройства посредством обучения и развития. Моя цель — способствовать положительным изменениям посредством образования, чтобы привлечь больше женщин в сферу технологий, а также укрепить и продолжить подобные важные инициативы в Туркменистане», — отметила Мерджен.

Участники проекта Launch Life Coding научились разрабатывать веб-сайты и мобильные приложения с нуля в течение шестимесячной программы. Мерджен выступила в качестве директора программы и проводила занятия по кодированию и программированию для улучшения технических навыков женщин и девушек, что в долгосрочной перспективе поможет им обеспечить финансовую стабильность и независимость. В результате 40% участников проекта начали свою карьеру в местных ИТ-компаниях, а около 30% продолжили обучение в области ИТ и начали свой технический опыт, работая внештатными разработчиками.

В прошлом году участники проекта Launch Life Coding стали участниками первого в истории Туркменистана женского хакатона «DigiWomen STRIVE», который предоставил платформу для совместной работы около 35 женщин и девушек в целях создания технологических проектов, генерирования инновационных идей и разработки цифровых решений. В ходе двухдневного цифрового марафона, организованного Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с посольством США в Туркменистане, девять команд сосредоточились на разработке веб-сайтов и приложений для решения вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин посредством предоставления возможностей трудоустройства и обучения.

В соответствии с мандатом ПРООН по продвижению гендерного равенства хакатон «DigiWomen STRIVE» был направлен на расширение возможностей женщин и девочек с цифровыми навыками, предоставление платформы для создания инновационных идей и демонстрации вновь обретенных технических навыков и талантов, а также на то, чтобы призвать еще больше женщин-разработчиков продолжить карьеру в области ИКТ.

«Мероприятие стало для меня бесценным опытом. Оно продемонстрировало, что мои маленькие шаги могут привести к успеху и реализации больших целей, что дало мне уверенность в том, что я делаю что-то очень важное», — отметила Мерджен с гордой улыбкой на лице, показывая чувство глубокого удовольствия, полученного от впечатляющих результатов ее значимых проектов. «Поскольку мы продолжаем поддерживать девочек и женщин в STEM в нашем сообществе, мы должны понимать, что им нужна наша помощь, чтобы изменить ситуацию. Им нужны наставники, лидеры, инфлюэнсеры и образцы для подражания, чтобы создать благоприятную среду, в которой каждая женщина и каждая девушка почувствуют себя способной сломать существующие стереотипы и сделать карьеру в сфере STEM».

При внедрении решений, которые работают как для женщин, так и для мужчин, Мерджен часто использует платформу STEM4All, инициированную ПРООН/ЮНИСЕФ на глобальном уровне для продвижения женщин и девочек, обмена знаниями, повышения осведомленности и разрушения гендерных стереотипов в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика). Платформа помогает ускорить достижение гендерного равенства и увеличить представленность женщин и девочек в STEM в странах Европы и Центральной Азии, устраняя основные барьеры, мешающие женщинам и девочкам заниматься профессиями, в которых традиционно преобладают мужчины. «Я считаю данный ресурс очень полезным. Это прекрасная возможность перенять опыт других стран и увидеть, как женщины и девушки во всем мире бросают вызов гендерным стереотипам и вносят огромный вклад в инновации и развитие», — сказала Мерджен, подчеркнув жизненно важное значение данной совместной инициативы, направленной на обеспечение того, чтобы все люди в равной степени пользовались возможностями цифровых технологий.

Текущие тенденции в рамках общих усилий по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в STEM включают стремление общества призвать к эффективным действиям для достижения впечатляющих результатов. Однако Мерджен не просто призывает всех помогать женщинам и девушкам развиваться в областях, в которых обычно доминируют мужчины, она действует решительно и настойчиво для достижения видимых результатов. Работа Мерджен влияет на жизнь девочек, на их будущее и повышает возможности раскрытия их полного потенциала на благо всего общества. Она входит в число женщин-лидеров, стоящих в авангарде усилий по обеспечению правозащитного и гендерно-ориентированного подхода к инновациям и технологиям в рамках построения более равноправной цифровой эпохи. Результаты впечатляющей работы Мерджен способствуют разрушению стереотипов, препятствующих прогрессу женщин. Ее история вдохновляет других и дает надежду на более инновационное, инклюзивное и справедливое цифровое будущее для всех, будущее, в котором цифровой гендерный разрыв будет преодолен, и никто не останется позади. /// nCa, 28 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)