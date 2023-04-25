ЦЕНТКОМ США опубликовал пресс-релиз по визиту генерала Куриллы в Туркменистан



Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Генерал Майкл Эрик Курилла посетил Туркменистан. В Ашхабаде Курилла встретился с высокопоставленными представителями министерства иностранных дел и военным руководством страны, в том числе со следующими официальными лицами:

• Заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев

• Министр обороны генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев

• Начальник Генерального штаба полковник Акмурат Анеметов

В то время, когда Курилла проводил серию встреч в туркменской столице, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находился в Вашингтоне, округ Колумбия, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодных двусторонних консультаций.

Курилла и высокопоставленные туркменские чиновники обсудили пути укрепления американо-туркменского партнерства в области безопасности. Туркменские руководители высоко оценили Государственную программу партнерства, созданную в 2021 году между Вооруженными силами Туркменистана и Национальной гвардией Монтаны. Программа установила прочное партнерство, организовав учебные мероприятия, сессии по повышению квалификации и культурные мероприятия между Туркменистаном и Национальной гвардией Монтаны.

Стороны также посетили мемориальный комплекс, где Курилла и Анеметов возложили венок в память о погибших во Второй мировой войне туркменистанцах. Для Генерала Куриллы была организована экскурсия по комплексу. Он также посетили монумент Махтумкули Фраги и монумент Независимости.

«Мы уважаем доктрину Туркменистана о ”позитивном нейтралитете” и едины в поддержке территориальной целостности и стабильности государств Центральной Азии», – прокомментировал Курилла.

«Во время этого визита у меня была возможность не только посидеть, поговорить и вступить в содержательный диалог с военным руководством и руководством министерства иностранных дел Туркменистана, я также ознакомился с удивительной туркменской культурой и имел возможность прокатиться верхом на всемирно известных ахалтекинских скакунах», – рассказал командущий CENTCOM.

«Подобные визиты позволяют установить прочные отношения, которые невозможно построить по телефону или с помощью видеоконференции. Такие визиты дают мне возможность обсудить проблемы безопасности и взаимные перспективы, а также получить представление об удивительных людях, богатой культуре и потрясающем наследии региона CENTCOM», – отметил он. ///пресс-релиз USCENTCOM, 25 апреля 2023 г.