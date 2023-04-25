Кыргызстан и Туркменистан могут заключить соглашение в области таможенного дела

Необходимость заключения межгосударственного соглашения в области таможенного дела между Туркменистаном и Кыргызстаном была обсуждена в ходе рабочей встречи председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Максата Худайкулыева и Посла Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбека Мадмарова. Встреча состоялась 24 апреля, в понедельник.

В Государственной Таможенной Службе Туркменистана считают, что такое соглашение заложит основу для развития сотрудничества между таможенными администрациями двух стран по различным направлениям деятельности.

В ходе встречи Посол был проинформирован о государственной программе, направленной на развитие таможенных органов Туркменистана на 2022-2028 годы, которая предполагает полномасштабную модернизацию таможенной системы и направлена на содействие развитию международной торговли, создание благоприятных условий для развития экспортного потенциала Туркменистана, обеспечение оказания цифровых таможенных услуг, а также развитие международного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы повышения эффективности сотрудничества между таможенными службами двух стран по различным направлениям, в том числе вопросы информационного обмена, сопоставления статистический данных, использование транзитного потенциала двух стран, в целях увеличения взаимного товарооборота. ///nCa, 25 апреля 2023 г.