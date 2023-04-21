Президент Туркменистана принял помощника Генерального секретаря ООН

В четверг, 20 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял исполняющего обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), помощника Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослава Енчу.

«Эффективное сотрудничество с ООН воплощается в претворении в жизнь выдвинутых нашей страной важных инициатив регионального и общемирового характера, в совместной реализации крупных проектов и программ в различных областях», – отметил Президент Туркменистана.

Сегодня Туркменистан и ООН тесно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в таких важных сферах, как обеспечение всеобщего мира и безопасности, устойчивые энергетика и транспорт, достижение ЦУР, а также в решении экономических, социальных, гуманитарных и экологических вопросов.

Отдельной темой обсуждения в рамках состоявшегося разговора стала деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Мирослава Енчу за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Туркменистан поддерживает работу и начинания РЦПДЦА, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между государствами региона и близлежащими странами, подчеркнул глава Туркменистана, выразив убеждённость, что потенциал Центра и далее будет востребован.

В свою очередь, помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча поприветствовал участие и поддержку нейтрального Туркменистана в адрес ООН и РЦПДЦА в продвижении регионального сотрудничества в решении вопросов мира и безопасности в Центральной Азии.

Стороны обсудили приоритеты РЦПДЦА, а именно продвижение регионального сотрудничества в области предотвращения экстремизма и противодействия терроризму, управления трансграничными водными ресурсами и смягчения негативных последствий изменения климата. РЦПДЦА сохранит свое внимание на продвижении программ “Женщины, мир и безопасность” и “Молодежь, мир и безопасность”.

Стороны обсудили ситуацию в соседнем Афганистане, вопросы социально-экономической и гуманитарной помощи Туркменистана этой стране, а также роль государств Центральной Азии в решении связанных с этим проблем региональной безопасности.

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Помощник Генерального секретаря Енча также провел встречи с председателем Меджлиса (парламента) г-жой Дуньягозель Гульмановой, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым, страновой группой Организации Объединенных Наций и другими партнерами.///nCa, 21 апреля 2023 г.

В МИД Туркменистана обсуждены вопросы превентивной дипломатии

20 апреля 2023 года, в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с исполняющим обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Помощником Генерального секретаря по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирославом Йенча.

В ходе встречи было особо подчёркнуто, что Туркменистан является приверженным стратегическому партнёрству с Организацией Объединённых Наций и её специализированными агентствами.

Стороны обсудили конкретные вопросы двусторонней повестки Туркменистана с Региональным центром. Состоялся обмен мнениями по ряду приоритетных направлений сотрудничества, в том числе, касающихся механизмов многосторонней превентивной дипломатии. В этом контексте, отмечено значение инициатив Диалога женщин стран Центральной Азии и Академии превентивной дипломатии.

Туркменская сторона выразила мнение о необходимости наращивания потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. В этом контексте, выдвинута идея о создании Диалога молодёжи ЦА во имя мира.///МИД Туркменистана, 20 апреля 2023 г.