Туркменистан: В День Земли ЮНИСЕФ, Bouygues Turkmen и Молодые послы ЦУР объединились для более зеленой окружающей среды

Эта инициатива способствовала экологической устойчивости и является частью приверженности Bouygues Turkmen устойчивому развитию и повышению осведомленности со стороны ЮНИСЕФ о важности сохранения планеты для будущих поколений.

Мероприятие по посадке деревьев также стало для организаторов возможностью оценить творчество и усилия детей, принявших участие в конкурсе экологических проектов. При поддержке ЮНИСЕФ, Bouygues Turkmen и молодых послов ЦУР, эта совместная инициатива не только внесет вклад в достижение Целей в области Устойчивого Развития страны, но и вдохновит другие организации и молодежь на действия для охраны окружающей среды.

“Мы считаем, что охрана окружающей среды – это наша общая ответственность, и мы стремимся внести свой вклад в обеспечение устойчивого будущего нашей планеты”, – сказал Новруз Нурбердыев, молодой посол ЦУР во время мероприятия.