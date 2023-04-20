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Туркменистан: В День Земли ЮНИСЕФ, Bouygues Turkmen и Молодые послы ЦУР объединились для более зеленой окружающей среды

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On Earth Day UNICEF, Bouygues Turkmen and Young SDG Ambassadors unite for greener environmentАшхабад, 20 апреля 2023 года – В преддверии Дня Земли, 20 апреля, ЮНИСЕФ, Bouygues Turkmen и молодые послы ЦУР посадили 17 деревьев, символизирующих 17 Целей в области Устойчивого Развития, на территории Учебного центра Carbon Co-Working в Ашхабаде. 

Эта инициатива способствовала экологической устойчивости и является частью приверженности Bouygues Turkmen устойчивому развитию и повышению осведомленности со стороны ЮНИСЕФ о важности сохранения планеты для будущих поколений.

On Earth Day UNICEF, Bouygues Turkmen and Young SDG Ambassadors unite for greener environmen

Мероприятие по посадке деревьев также стало для организаторов возможностью оценить творчество и усилия детей, принявших участие в конкурсе экологических проектов. При поддержке ЮНИСЕФ, Bouygues Turkmen и молодых послов ЦУР, эта совместная инициатива не только внесет вклад в достижение Целей в области Устойчивого Развития страны, но и вдохновит другие организации и молодежь на действия для охраны окружающей среды.

“Мы считаем, что охрана окружающей среды – это наша общая ответственность, и мы стремимся внести свой вклад в обеспечение устойчивого будущего нашей планеты”, – сказал Новруз Нурбердыев, молодой посол ЦУР во время мероприятия.

On Earth Day UNICEF, Bouygues Turkmen and Young SDG Ambassadors unite for greener environment
UNICEF Turkmenistan
On Earth Day UNICEF, Bouygues Turkmen and Young SDG Ambassadors unite for greener environment
UNICEF Turkmenistan
The initiative promoted environmental sustainability and is part of Bouygues Turkmen's commitment to sustainable development and UNICEF's awareness raising about the importance of preserving the planet for future generations.
UNICEF Turkmenistan
///ЮНИСЕФ Туркменистан, 20 апреля 2023 г. 

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