Экспертный Клуб МТК «Север-ЮГ» работает над открытием филиалов в Туркменистане и других странах ЦА

Каспийский международный интеграционный клуб “Север – Юг” – экспертная и координационная площадка по продвижению международного транспортного коридора Север – Юг, может открыть свои представительства в Туркменистане и других странах Центральной Азии. Об этом заявил председатель Клуба Рамазан Абдулатипов на церемонии открытия отделения Клуба в Нью-Дели, передает ТАСС.
Клуб проводит активную деятельность, которая поможет повысить привлекательность коридора – налаживаются связи с правительствами стран-участниц коридора, отрабатываются документы на общественном уровне.
Абдулатипов подчеркнул, что к своей работе клуб старается привлечь различные регионы России, страны СНГ, и особенно центральноазиатские.
“Такая работа идет, и в ближайшее время, я думаю, [директор клуба “Север – Юг”] Дмитрий Борисович [Дубовик] проведет большую работу по открытию таких же представительств в Баку, Ташкенте, Ашхабаде и так далее”, – отметил председатель Клуба.
Ранее РИА Новости сообщало, что в представительства Клуба могут появиться в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане до 2025 года.
Инициативы клуба по повышению привлекательности МТК «Север-Юг»
Как рассказал Абдулатипов, Каспийский международный интеграционный клуб “Север – Юг” добивается упрощения процедур для продвижения грузов по маршруту МТК.
К таким инициативам, которые могут обеспечить плавность грузопотоков вдоль Север-Юг, относится, например, внедрение единого документа для всего маршрута.
“Это вопросы, которые мы ставим перед правительством, в частности чтобы был единый документ по всему маршруту, чтобы были санитарные проходы по всему маршруту, чтобы был оператор по всему маршруту, чтобы были сняты многие таможенные преграды и так далее”, – сказал Абдулатипов.
Выгоднее Суэцкого канала
Рассказывая о преимуществах транспортного коридора Север-Юг, Абдулатипов подчеркнул, что этот маршрут гораздо выгоднее логистики, предлагаемой Суэцким каналом. «Мы попробовали отправлять первые контейнеры, и эти контейнеры проходят по маршруту Санкт-Петербург – Мумбаи за 20 дней. Через Суэцкий канал – за 40 дней. Соответственно, и короче, и дешевле», – пояснил он.
Несмотря на западные санкции МТК «Север-Юг», трафик вдоль маршрута, пусть и медленно, но продолжает набирать обороты.
Коридор на сегодняшний день связывает, кроме России, Ирана и Индии, более 10 стран, в том числе Белоруссию, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и другие.
Трафик растет
По словам Абдулатипова, сейчас по коридору Север-Юг транспортируется около 20 тысяч контейнеров в год по сравнению с 9 тысячами два года тому назад.
Он отметил, что, по первичным оценкам, у МТК есть возможности обеспечить перевозку около 6 млн контейнеров в год. В перспективе трафик может достичь около 20 млн контейнеров вдоль всего маршрута от Европы до Индии через Иран.
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Каспийский международный интеграционный клуб «Север – Юг» был создан в 2016 году в качестве экспертной и координационной платформы для встреч представителей государственного и частного сектора, общественных деятелей и ученых прикаспийских и других стран Евразии, заинтересованных в интеграции, развитии через совершенствование логистики и взаимодействия по всему маршруту международного транспортного коридора Север – Юг.///nCa, 20 апреля 2023 г.