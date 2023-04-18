В Ашхабаде с рабочим визитом находится глава межпарламентской группы дружбы Корея-Туркменистан

В Ашхабаде с рабочим визитом находится парламента делегация, возглавленная руководителем Межпарламентской группы дружбы «Корея–Туркменистан» Ли Дал-Гоном.

В понедельник, 17 апреля, делегация провела ряд встреч, в том числе с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, спикером парламента Дуньягозель Гулмановой, вице-премьером по вопросам нефтегазового сектора и заместителем министра иностранных дел Берди Мятиевым.

Корея заинтересована к реализации газовых проектов в Туркменистане

Туркменистан – страна с колоссальными запасами природного газа. В этой связи корейские компании заинтересованы в реализации проектов в данной сфере. Об этом заявил на встрече с Аркадагом Бердымухамедовым глава Межпарламентской группы дружбы «Корея–Туркменистан» Ли Дал-Гон.

По его словам, корейский бизнес также заинтересован к возведению объектов второй очереди «смарт-сити» – города Аркадаг.

Туркменистан высоко ценит установившиеся с Республикой Корея отношения, основанные на принципах дружбы, доверия, взаимопонимания, и придаёт особое внимание их дальнейшему развитию, отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Говоря о строительстве нового города Аркадаг, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность обсуждения возможности участия корейских бизнесменов в реализации проектов возведения производственных и других объектов второй очереди.

Он напомнил о своем визите в Корею в ноябре 2022 года. «Считаю, что итоги визита придали новый импульс взаимодействию не только в области законотворчества, но и развитию двусторонних отношений по широкому спектру. Ваш нынешний визит мы рассматриваем как продолжение начатых тогда переговоров», – отметил Аркадаг.

Отметив, что экономическое сотрудничество двух государств имеет последовательный, устойчивый и долгосрочный характер, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к активизации и наращиванию торгово-экономического партнёрства по новым направлениям.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере. Отмечалось, что прошедшие недавно в Корее Дни культуры Туркменистана, посвящённые, в основном, 300-летию великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, деятельность Корейского образовательного центра в Ашхабаде, а также большой интерес к языку и культуре туркменского народа в Корее подтверждают, что наибольшего прогресса в этой области можно добиться, последовательно продолжая гуманитарный диалог.

Во встрече также принял участие Посол Кореи в Туркменистане Шин Сунг-Чуль.

Встреча в парламенте

Перспективы дальнейшего расширения межпарламентских связей были также обсуждены в ходе встречи председателя Меджлиса Д.Гулмановой с корейской парламентской делегацией во главе с руководителем Межпарламентской группы дружбы «Корея–Туркменистан» Ли Дал-Гоном.

В рамках встречи, спикер туркменского парламента ознакомила корейскую делегацию с основными функциями и задачами Меджлиса, его составом и направлениями деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации обмена опытом, широкое задействование возможностей парламентской дипломатии и имеющегося потенциала межпарламентских связей в интересах народов двух государств.

Ашхабад готовится к 16-му форуму «Центральная Азия+Республика Корея»

17 апреля 2023 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Б.Мятиева с председателем Межпарламенской группы дружбы Республики Корея и Туркменистана Национальной ассамблеи Кореи Ли Дал Гоном, находящимся в Ашхабаде с рабочим визитом.

В ходе встречи замминистра проинформировал гостя о том, что туркменская сторона готовится к проведению в Ашхабаде в нынешнем году 16-го форума сотрудничества “Центральная Азия + Республика Корея”.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки по всем направлениям партнёрства. В этом контексте, отмечено важное значение переговоров на высшем уровне, которые определяют позитивный характер межгосударственного взаимодействия.

Стороны констатировали последовательное развитие межпарламентского сотрудничества. В этой связи, в рамках переговоров особое значение уделено созданным при Меджлисе Туркменистана и Национальной ассамблее Республики Корея парламентским группам дружбы, деятельность которых способствует расширению двусторонних контактов, обмену опытом в сфере законотворчества.

Подчёркивая активное развитие торгово-экономических связей между Туркменистаном и Республикой Корея, стороны уделили внимание перспективам взаимодействия в области науки, образования, медицины, спорта, туризма, культурно-гуманитарных контактов.

Туркменистан заинтересован корейском опыте в области ТЭК

Также в понедельник, состоялась встреча Ли Дал-Гона с заместителем Председателя Кабинета Министров Аширгулы Беглиевым, курирующим топливно-энергетический комплекс.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам внедрения в ТЭК Туркменистана передового опыта и высоких технологий, а также взаимовыгодного партнёрства с ведущими зарубежными компаниями, в том числе корейскими.

Культурна программа

Корейская делегация посетила Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс. Здесь состоялось выступление знаменитой группы национальных конных игр Galkynysh.

Корейские парламентарии также ознакомились с архитектурными особенностями города Аркадаг, дав высокую оценку уровню осуществляемого здесь строительства, подчеркнув, что рады принимать участие в реализации этого грандиозного проекта.///nCa, 18 апреля 2023 г.