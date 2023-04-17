В Туркменистане откроется первая китайская «Мастерская Лу Бань»

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (МУНиГ) состоляась онлайн встреча с участием представителей туркменского филиала Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) «International Ltd», а также двух китайских вузов – Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета и Сианьского нефтяного университета, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение вопросов, посвященных созданию в МУНиГ «Мастерской Лу Бань».

В ходе совещания были представлены презентации, посвящённые партнёрским высшим учебным заведениям, намечена стратегия для дальнейшего сотрудничества в реализации инициативы по созданию «Мастерской Лу Бань» в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева в одном из его учебных корпусов.

Данный профессиональный центр займется подготовкой высококвалифицированных специалистов по направлениям специалитета, бакалавриата и магистратуры. В «Мастерской Лу Бань» также будут организованы тренинги по повышению квалификации для ознакомления с инновационными технологиями, активно применяемыми в нефтегазовой отрасли.

В целях создания «Мастерской Лу Бань» в МУНиГ будет сформирована туркмено-китайская рабочая группа по реализации данного проекта. Кроме того, запланирован обмен визитами делегаций МУНиГ, Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета и Сианьского нефтяного университета.

Мастерские Лу-Бань названы так в честь легендарного китайского изобретателя Лу Баня, жившего 2500 лет назад. По преданиям, именно он придумал многие ручные приспособления, которые используются и по сей день.

В наши дни «Мастерская Лу Бань» представляет собой проект международного сотрудничества в области профессионального образования, который реализуется с 2016 года под эгидой Тяньцзиньского бюро образования при поддержке Министерства образования КНР. В «Мастерских Лу Бань» обучают будущих специалистов по автоматизации производства, энергетике, строительству, транспорту, связи, IT-технологиям и даже традиционной китайской медицине. Сеть специализированных учебных центров «Мастерской Лу Бань» успешно функционируют в более чем двадцати странах Азии, Европы и Африки.

Инициатива по созданию «Мастерской Лу Бань» в нефтегазовом вузе Туркменистана впервые была озвучена в прошлом году. С таким предложением выступили представители Посольства Китая в Туркменистане.

На полях визита Президента Сердара Бердымухамедова в КНР в январе текущего года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Я.Какаева и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), который предусматривает продвижение совместной инициативы «Мастерская Лу Бань». ///nCa, 17 апреля 2023 г. (источник фото – газета “Нейтральный Туркменистан”, Синьхуа)