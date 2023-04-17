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Управление ООН по правам человека укрепляет потенциал молодежи с инвалидностью в области прав человека

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Региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии стартовала (УВКПЧ/РПЦА) «Школу по правам человека и адвокации прав лиц с инвалидностью для молодых людей с инвалидностью». Эта инициатива является частью информационно-образовательной кампании по, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ).

18 молодых людей с различными формами инвалидности в течении шести месяцев повысят свои знания и навыки в области прав человека, Стратегии ООН в отношении молодежи, международных подходов к равенству и недискриминации, Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью и защите прав людей с инвалидностью. Назначенный ментор будет сопровождать участников Школы и поддерживать их в выполнении домашних заданий и координации.

«Поскольку в этом году мы отмечаем 75-летие Всеобщей декларации прав человека, важно поддержать повестку равенства и уважения человеческого достоинства», – сказал Фабио Пиана, и.о. регионального представителя УВКПЧ/РПЦА. «Я надеюсь, что обучающая и адвокационная деятельность Школы поможет укрепить потенциал гражданского общества в области прав человека и увеличить участие людей с инвалидностью в жизни общества».

В рамках обучения привлеченные международные и национальные эксперты будут делиться своими знаниями. После серии тренингов участникам будет предоставлена возможность применить полученные навыки адвокации на практике, реализуя собственные инициативы в сфере продвижения прав людей с инвалидностью в Туркменистане.

10 декабря 2023 года отмечается 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ 75).  Инициатива ВДПЧ 75 координируется Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и его партнерами. ///ООН Туркменистан, 11 апреля

 

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