ССАГПЗ приветствует укрепление отношений с Туркменистаном

Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран арабских государств Залива (ССАГПЗ) Джассем Мохаммед Альбудайви встретился с послом Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия Оразом Чарыевым в понедельник, 10 апреля 2023 года, в штаб-квартире Генерального секретариата в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба ССАГПЗ.

В ходе встречи были обсуждены пути укрепления отношений между ССАГПЗ и Туркменистаном в свете совместного меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами в августе 2022 года.

Со своей стороны, Генеральный секретарь подтвердил готовность ССАГПЗ укреплять стратегический диалог с Туркменистаном и странами Центральной Азии в целях реализации итогов министерской встречи, которая состоялась между министрами иностранных дел стран ССАГПЗ и Центральной Азии 7 сентября 2022 года.

Министерская встреча состоялась в рамках выполнения совместного плана действий на период 2023-2027 годов, который охватывает политический диалог и вопросы безопасности, экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепление связей между народами обеих сторон и установление эффективных партнерских отношений в деловом секторе в странах ССАГПЗ и Центральной Азии. ///nCa, 11 апреля 2023 г.