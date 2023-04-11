Мировые цены на продовольствие упали более чем на 20% по сравнению с прошлогодним пиком: отчет ФАО

Индекс цен на продовольствие, опубликованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) на прошлой неделе, говорит о том, что мировые цены на продовольствие снизились на 20,5% по сравнению с их пиковым значением в прошлом году.

Как сообщает ТАСС, в марте 2023 года индекс падал 12-й месяц подряд, составив в среднем 126,9 пункта, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 20,5% ниже мартовского максимума в 2022 году. Это стало возможным благодаря сочетанию поставок, снижению спроса на импорт и расширению Черноморской зерновой инициативы, говорится в заявлении.

Индекс цен на зерновые, в частности, снизился на 5,6% по сравнению с февралем, в то время как мировые цены на пшеницу упали на 7,1%. «Мировые цены на пшеницу снизились сильнее всего – на 7,1%, что обусловлено обильными мировыми поставками и сильной конкуренцией среди экспортеров. Расширение Черноморской зерновой инициативы, позволяющей Украине продолжать экспорт из своих черноморских портов, также способствовало снижению цен. Более высокие оценки производства в Австралии, наряду с улучшением условий сбора урожая в Европейском союзе в этом месяце, еще больше улучшили прогноз мировых поставок. Сильная конкуренция со стороны Российской Федерации, где высокие поставки продолжают поддерживать конкурентоспособные цены, также оказала давление на рыночки цены в сторону понижения», – говорится в заявлении. /// nCa, 11 апреля 2023 г.