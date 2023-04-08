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Туркменистан отпраздновал Всемирный день здоровья велопробегом во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым

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7 апреля 2023 года Туркменистан широко отпраздновал Всемирный день здоровья. В Ашхабаде и регионах прошли массовые велопробеги, культурные и спортивные мероприятия.

Главный велопробег начался от Монументу «Велосипед» на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекрева и завершился перед Дворцом Рухыет. Его возглавил президент Сердар Бердымухамедов.

В мероприятии приняли участие члены Правительства, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов. В числе участников акции – главы и представители аккредитованных Туркменистане диппредставительств и международных организаций.

Велопробег состоялся также и в новом городе Аркадаг. Мероприятие возглавил Председатель Халк Масхалаты, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

По ходу велопробега он сделал остановку возле Оздоровительно-реабилитационного центра, ознакомился с профильными сооружением Центра, а также побывал в новых жилых домах, возведенных возле центра для врачей. /// nCa, 8 апреля 2023 г. (источник фото – TDH)

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