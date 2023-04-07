Туркменистан и ТЮРКСОЙ готовят программу торжеств по случаю 30-летнего юбилея Организации

Министр иностранных дел Туркменистана обсудил актуальные вопросы с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

6 апреля 2023 года в здании МИД Туркменистана в формате видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым.

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия Туркменистана с организацией ТЮРКСОЙ.

Генеральному секретарю Организации была выражена признательность за принятие решения объявить 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира-Махтумкули Фраги», а древний туркменский город Анау- культурной столицей тюркского мира. В этой связи состоялся обмен мнениями по проведению совместных мероприятий.

Стороны также отметили значимость для тюркского мира 30-летия создания Международной организации тюркской культуры в 2023 году. В данном контексте было уделено внимание вопросам проведения значимых мероприятий в странах-членах организации, в том числе Дней культуры ТЮРКСОЙ в Туркменистане, приуроченных к этой знаменательной дате.

Посол Туркменистана в США принял участие в подготовительном совещании по празднованию 30-летия ТЮРКСОЙ

Послы стран-членов ТЮРКСОЙ в Вашингтоне провели в понедельник, 3 апреля, рабочую встречу в посольстве Азербайджана в США. Участники мероприятия обсудили мероприятия, запланированные в рамках празднования 30-летия ТЮРКСОЙ.

Во встрече приняли участие посол Казахстана Ержан Ашикбаев, посол Кыргызстана Бактыбек Аманбаев, посол Туркменистана Мерет Оразов, посол Турции Мурат Мерчан и делегация ТЮРКСОЙ во главе с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым.

Обращаясь к участникам на открытии рабочей встречи, посол Азербайджана Ибрагим заявил, что 2023 год является важным годом для всего тюркского мира.

«В этом году отмечается 30-летие ТЮРКСОЙ, 100-летие Турецкой Республики, 100-летие со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и последнее, но не менее важное – объявление Шуши культурной столицей Тюркского мира в 2023 году. Все это крупные возможности, в контексте которых мы будем организовывать очень значимые мероприятия в сотрудничестве с тюркскими государствами. Следовательно, будучи временным координатором ТЮРКСОЙ, мне доставляет удовольствие проводить сегодня эту рабочую встречу от имени моей страны», – сказал он.

Генеральный секретарь Раев рассказал о программе, подготовленной к празднованию 30-летия ТЮРКСОЙ.

По его словам, праздничные мероприятия стартуют в Казахстане, стране, где был создан ТЮРКСОЙ, а затем продолжатся в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане.

Второй этап торжеств продолжится торжествами в Азербайджане и Турции.

«29 октября 2023 года мы отметим 100-летие Турции и 30-летие ТЮРКСОЙ. После наших торжеств в странах-членах ТЮРКСОЙ мы готовимся провести два исторических мероприятия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и штаб-квартире ЮНЕСКО. В Соединенных Штатах Америки и в Европе мы будем делиться нашей радостью и энтузиазмом с более широкой аудиторией посредством различных красочных концертов. Мы организуем все наши торжества под эгидой президентов наших стран-участниц», – сказал Раев.

По итогам встречи Генеральный секретарь Раев, выступив перед прессой с заявлением, подчеркнул, что организация выступлений с участием артистов из стран ТЮРКСОЙ преследует две важные цели. Первая цель – поделиться богатством древней тюркской культуры со всем миром. В этой связи ТЮРКСОЙ придает большое значение концертным программам, которые состоятся в Генеральной Ассамблее ООН и штаб-квартире ЮНЕСКО.

Вторая цель – усилить взаимодействие диаспор тюркских стран друг с другом. ///nCa, 7 апреля 2023 г.