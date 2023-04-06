Транспорт, туризм и гуманитарные связи – в повестке встречи Президента Туркменистана с главой Астраханской области 

В среду, 5 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина, прибывшего в Туркменистан во главе мотопробега «Каспий – море дружбы».

В настоящее время Каспийский регион признан одним из важнейших геополитических и геоэкономических центров Евразийского континента, являясь крупной природной кладовой углеводородных ресурсов, транспортно-транзитным узлом континентального масштаба, перспективной территорией для расширения международной торговли, где имеется большой потенциал для взаимовыгодного партнёрства, сказал Президент Бердымухамедов, отметив актуальность и востребованность активизации и развития регионального взаимодействия.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что международный проект мотопробега направлен на укрепление добрососедских отношений со странами Каспия, развитие экономических, культурных, образовательных связей, что является важной миссией Астраханской области как приграничного субъекта Российской Федерации.

Он напомнил о том, что инициатива проведения мотопробега вокруг Каспийского моря ещё в 2021 году была поддержана Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Сегодня традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией успешно развиваются по самому широкому спектру направлений, констатировал глава государства. Это подтверждает приверженность Туркменистана всестороннему упрочению межгосударственного диалога с регионами России. В данном контексте отмечалось наличие больших возможностей для развития взаимовыгодного партнёрства с Астраханской областью, в том числе в торгово-экономической сфере.

В ходе встречи отмечалось, что в перспективе весьма востребованным будет максимальная реализация потенциала Международного морского порта Туркменбаши. В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов отметил целесообразность открытия регулярной судоходной линии между портом Туркменбаши и портами Астраханской области, подчеркнув, что туркменская сторона готова рассмотреть конструктивные предложения по расширению сотрудничества в различных направлениях.

Особый акцент был сделан на наличии широких возможностей для кооперации в судостроительной и судоремонтной отрасли.

Затрагивая тему развития гуманитарных контактов по линии образования, науки и культуры, а также туризма. Российский губернатор высказался за продолжение практики обучения студентов из Туркменистана в высших и специальных учебных заведениях Астраханской области.

Ярким примером плодотворного диалога в образовательной сфере служит современная школа имени Махтумкули в Астраханской области, которая стала настоящим центром туркменской культуры, сказал Игорь Бабушкин.

Бабушкин в беседе с ТАСС прокомментировал итоги встречи: «Мы говорили о направлении, связанном с развитием логистических цепочек, об открытии судоходной линии между портами Туркменбаши и Астрахани, продолжении работы по открытию логистического центра Туркменистана в особой экономической зоне “Лотос” в Астрахани, говорили о кооперации в судостроении, в этом вопросе, я считаю, мы достаточно далеко продвинулись, у нас проведены все необходимые переговоры, нужно переходить к конкретным действиям».

Одним из перспективных направлений взаимного партнерства Бабушкин назвал сферу туризма. Речь идет о запуске туристического лайнера для осуществления круизного сообщения по Каспию с обязательным посещением национальной туристической зоны Аваза.

Он также уточнил, что с туркменским лидером обсудил перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере. “Безусловно, сфера взаимодействия в культуре, спорте, образовании также была предметом нашего разговора сегодня. В Астрахани будут проходить масштабные события в конце лета, в августе. Это будет “Каспийский фестиваль классической музыки”, куда неизменно мы приглашаем коллективы из Туркменистана”, – добавил Бабушкин. ///nCa, 6 апреля 2023 г. [источник фото – скриншот с туркменского ТВ, Kaspyinfo]