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Карьерный дипломат с многолетним опытом назначен Послом России в Туркменистане

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении нового Посла РФ в Туркменистане. Иван Волынкин сменит на этому посту Александра Блохина. За плечами нового полпреда более 40 лет дипломатической карьеры. Он проработал в таких странах, как Югославия, Черногория, Сербия, США, Грузия. Последним зарубежным местом работы до того, как он вернулся в систему МИД России, был пост Посла в Армении.

Биография Ивана Волынкина (источник – ТАСС):

Волынкин Иван Кириллович родился 11 марта 1959 года в Москве в семье преподавателя Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

В 1981 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне – МГИМО МИД России).

В 1981-1987 гг. работал в посольстве СССР в Социалистической Федеративной Республике Югославия.

С 1991 по 1996 г. – сотрудник посольства РФ в Союзной Республике Югославия.

В 1999-2002 гг. являлся работником генерального консульства России в Сан-Франциско (США).

В 2003 г. – сотрудник миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории.

С 2005 по 2008 г. – советник-посланник посольства РФ в Грузии.

В августе-ноябре 2008 г. Иван Волынкин занимал должность советника-посланника посольства РФ в Македонии.

С декабря 2008 г. по март 2013 г. – помощник министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместитель директора генерального секретариата (департамента) МИД России.

С 21 марта 2013 г. по 6 апреля 2018 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения.

С 4 июня 2018 г. – директор консульского департамента МИД России.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Награжден орденом Дружбы (2017). Также в 2018 г. получил орден Дружбы Республики Армения.

Владеет сербским и английским языками. Женат, имеет взрослых сына и дочь.///nCa, 6 апреля 2023 г.

 

 

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