Заместитель министра иностранных дел Туркменистана провела ряд встреч в штаб-квартире ООН



29 марта состоялся первый день визита заместителя министра иностранных дел Туркменистана г-жи Мяхри Башимовой в штаб-квартиру ООН в г.Нью-Йорке.

В этот день заместитель министра провела встречи с высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций, в частности с г-жой Натальей Герман, помощником Генерального секретаря, исполнительным директором Контртеррористического исполнительного директората, и г-ном Мирославом Йенча, помощником Генерального секретаря по Европе, Центральной Азии и Америке, исполняющим обязанности Специального представителя Генерального секретаря по Центральной Азии.

В ходе беседы с г-жой Герман заместитель министра сообщила об усилиях, предпринимаемых Туркменистаном в борьбе с терроризмом и содействии региональной стабильности, и выразила готовность страны продолжать тесное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и ее партнерами для решения актуальных транснациональных проблем. Высокопоставленный представитель ООН высоко оценила приверженность Туркменистана региональному миру и безопасности и выразила признательность за вклад Туркменистана в укрепление тактного взаимодействия с подразделениями ООН по борьбе с терроризмом.

На встрече с г-ном Йенча были обсуждены возможности расширения партнерства, нацеленного на укрепление механизмов превентивной дипломатии в Центральной Азии и на глобальном уровне. Стороны также обсудили пути развития сотрудничества между Туркменистаном и РЦПДЦА в деле укреплении мира и безопасности в регионе. Г-н Йенча высоко оценил лидерство Туркменистана в продвижении региональной стабильности и выразил решительную поддержку международным инициативам страны, в частности организации дебатов высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по Зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии, а также создание Молодежного диалога Центральной Азии.

В ходе вышеупомянутых встреч заместитель министра иностранных дел Туркменистана выразила признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанное национальной делегации официальными лицами Организации Объединенных Наций, и подчеркнула неизменную приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с ООН в целях содействия миру, безопасности и развитию в регионе и за его пределами. /// nCa, 30 марта 2023 г. [в сотрудничестве с Постоянным представительством Туркменистана при ООН, Нью-Йорк]