Президент Туркменистана посетит Таджикистан в апреле 2023 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан 10-11 апреля 2023 года, сообщают таджикская служба новостей “Азия Плюс” и туркменский медиа-дом “Туркменпортал”.

В ходе визита запланированы встречи на высоком уровне, включая переговоры на высшем уровне с президентом Эмомали Рахмоном.

Деловая делегация Туркменистана отправится в Таджикистан в преддверии визита президента.

Делегация из 100 человек, включающая 70 предпринимателей, примет участие в первом заседании совместного Туркмено-Таджикского делового совета 8-9 апреля 2023 года. Также состоится бизнес-форум.

Таджикскую сторону будут представлять более 200 бизнесменов и официальных лиц.

Согласно данным таджикских источников, товарооборот между Туркменистаном и Таджикистаном за первые два месяца текущего года составил около 11,8 млн. долларов США, увеличившись на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Экспорт Таджикистана в Туркменистан оценивается почти в 200 000 долларов США, и импорт Таджикистана из Туркменистана составляет почти 11,6 миллиона долларов США./// nCa, 30 марта 2023 г.