Китайско-казахстанское партнерство усиливается с подписанием новых обязательств на сумму 565 миллионов долларов США

Дружественный диалог приграничного сотрудничества Казахстана и Китая состоялся в Алматы 28 марта 2023 года. Форум завершился подписанием соглашений на общую сумму 565,4 миллиона долларов США.

Как сообщили несколько СМИ, включая Astana Times, соглашения касаются строительного сектора, энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, туризма, инвестиций и других отраслей.

Форум состоялся в рамках официального визита члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и секретаря Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуя в Казахстан.

Участники встречи, в том числе китайские и казахстанские официальные лица и предприниматели, рассмотрели пути повышения эффективности контрольно-пропускных пунктов, логистических центров и транспортной инфраструктуры вдоль границы.

По сообщениям СМИ, заместитель премьер-министра РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что объем транзитных перевозок грузов по казахстанской железной дороге увеличился на 1,1 млн тонн до 9,4 млн тонн в 2022 году. Транзитные перевозки автомобильным транспортом из Китая удвоились и составили 980,6 тонны. Он подтвердил, что в Казахстане действуют 3300 совместных предприятий в горно-металлургическом комплексе, обрабатывающей промышленности и других секторах.

https://astanatimes.com/2023/03/kazakhstan-china-to-bolster-economic-ties-sign-commercial-agreements-worth-565-million/

Жумангарин сообщил, что Казахстан готов экспортировать в Китай 135 видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. В частности, казахстанские предприятия могут поставлять замороженную мясную продукцию, рыбу, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды высокомаржинальных товаров.

«Для этого очень важно устранить ограничения на экспорт казахстанской мясной продукции в Китай, связанные с болезнями животных. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус пяти юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией», — обратился Серик Жумангарин к представителям китайской делегации.

Жумангарин акцентировал внимание на готовности страны увеличить объем ежегодных поставок пшеницы в Китай более чем до 1 млн тонн, предложив создать казахстанско-китайскую подкомиссию по сельскому хозяйству для решения вопросов взаимной торговли.

В 2022 году товарооборот между странами достиг 24 миллиардов долларов. Импорт увеличился на 33,5 процента и составил 11 миллиардов долларов. Казахстан экспортировал в Китай продукции на сумму 13 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатели предыдущего года.

Казахстан экспортирует нефть, медь и медные катоды, медные руды и концентраты, природный газ, ферросплавы, уран и подсолнечное масло, импортируя телефоны, компьютеры, электрогенераторы, изделия из черных металлов, шины, детали и аксессуары для автомобилей и тракторов, дорожную и строительную технику, а также легковые автомобили. /// nCa, 30 марта 2023 года [Фото – Astana Times]