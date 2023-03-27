Туркменистан отправился на выборы – явка избирателей на парламентских выборах превысила 91%

Парламентские выборы в Туркменистане состоялись 26 марта 2023 года. Явка избирателей, по данным Центральной Избирательной Комиссии Туркменистана, составила 91,12%.%,

В пресс-релизе ЦИК сообщается, что 91,74% зарегистрированных избирателей отдали свои голоса в Ахалском велаяте, 91,49% в Балканском велаяте, 90,94% в Дашогузском велаяте, 91,17% в Лебапском велаяте, 90,87% в Марыйском велаяте и 90,91% избирателей в Ашхабаде.

Выборы членов Халк маслахаты [Народного совета] на велаятском, этрапском и городском уровнях и выборы генгешей [сельских советов] также проводились одновременно на одних и тех же избирательных участках. Таким образом, явка избирателей на этих выборах была такой же, как и на парламентских выборах.

За выборами следили более 80 международных наблюдателей из международных и региональных организаций и дружественных стран. В их число входили миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества Независимых Государств, Парламентской Ассамблеи России, Центральных избирательных комиссий Российской Федерации, Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана и Таджикистана, а также представители Организации Тюркских Государств, Организации Исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), ООН, и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ).

Местным и зарубежным СМИ была предоставлена возможность наблюдать за ходом голосования.

Президент Сердар Бердымухамедов отдал свой голос на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа Ашхабада. Прежде чем покинуть избирательный участок, он кратко пообщался со средствами массовой информации. Президент отметил, что проведение выборов на высоком организационном уровне и на широкой альтернативной основе, а также сопровождение избирательного процесса высокопрофессиональными культурными мероприятиями значительно повышают уровень и значимость происходящего в стране общественно-политического события.

Национальный лидер Туркменистана и глава Халк маслахаты Аркадаг Бердымухамедов также отдал свой голос на том же избирательном участке. Он выступил перед представителями СМИ и сказал, что историческое общественно-политическое событие проводится в соответствии с общепризнанными нормами международного права и Конституцией Туркменистана, и пожелал успешного завершения выборов.

В дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом также были открыты 42 избирательных участка.

Подсчет голосов начался сразу после закрытия избирательных участков в 19:00. Избирательная комиссия может объявить результаты в течение нескольких дней. /// nCa, 27 марта 2023 года