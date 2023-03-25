Молодежь как часть электората может сыграть решающую роль на парламентских выборах в Туркменистане

Анализ nCa

В субботу, 25 марта 2023 года, избирательная комиссия Туркменистана провела брифинг для иностранных журналистов, аккредитованных в Туркменистане. Встречу провел заместитель председателя избирательной комиссии Амангельды Гандымов.

Он подробно рассказал о численности зарегистрированных избирателей, кандидатах, выдвинутых каждой партией и инициативными группами граждан, избирательных округах и участках для голосования, иностранных наблюдателях. — Парламентские выборы состоятся 26 марта 2023 года.

Отвечая на вопрос nCa, Гандымов сказал, что молодежь, особенно те, кому только что исполнилось 18 лет и они впервые будут голосовать, проявили политическую осведомленность.

Он сказал, что молодые люди с энтузиазмом участвовали в предвыборных собраниях и с особым вниманием отнеслись к различным кандидатам.

Огулсапар Эзимова, руководитель одного из избирательных участков, куда журналистов пригласили ознакомиться с организацией голосования, также сказала, что молодежь внимательно следила за кампаниями кандидатов. Она также выразила надежду на то, что молодые люди сделают осознанный выбор. Эзимова – старший преподаватель Института Международных Отношений, где разместился один из избирательных участков для голосования, и ,безусловно, она хорошо осведомлена о мыслях и чаяниях молодежи.

Молодежь – люди в возрастной группе 18-25 лет – являются основной частью среди зарегистрированных избирателей в Туркменистане. Молодые люди, в том числе почти 80000 18-летних юношей и девушек, которым впервые предстоит принять участие в выборах, составляет более 45% от общего числа избирателей.

Учитывая то, что возрастные группы между собой связаны, молодежь может даже составлять около 50% голосующего населения. Мы делаем это заявление, зная, что многие люди в возрастных категориях от 26 до 50, возможно, от 25 до 60 в Туркменистане чувствуют себя комфортно с молодым поколением в кругу своих родственников и знакомых. Здесь нет заметного разрыва между поколениями.

Если молодежь в целом станет решающим блоком на парламентских выборах, которые состоятся завтра, приведет ли это к какому-либо неожиданному результату? — Короткий ответ таков: НЕТ.

Здесь необходимо пояснение.

Перед молодежью стоят следующие насущные вопросы: 1. Будет ли у них возможность получить высшее образование по желаемой специализации; 2. Найдут ли они работу или экономическое пространство для достойной жизни; 3. Смогут ли они обеспечить свои краткосрочные и среднесрочные потребности, такие, как, например, жилье, наличие автомобиля, здравоохранение и возможность поддерживать своих родителей и старших в трудную минуту.

Кандидаты на парламентских выборах Туркменистана донесли свое послание до избирателей, и почти все они так или иначе осветили ответы на эти вопросы.

Кандидаты пообещали избирателям то, что уже находится на различных стадиях претворения в жизнь, то есть различные программы и инициативы правительства по представлению готовых решений населению, особенно молодежи.

С другой стороны, молодежь, благодаря своим связям в социальных сетях и других местах, также осведомлена о том, что происходит в их окружении.

Предложения кандидатов в соответствии с их партийной линией или целями групп граждан отличались только перестановкой приоритетов – если один кандидат подчеркивал возможности трудоустройства, то другой фокусировался на стартапах или моделях микро-агробизнеса. Такие различия обусловлены спецификой избирательного округа – сельского, городского или сочетания того и другого.

По сути, кандидаты и избиратели движутся в одном направлении. Выборы в Туркменистане традиционно являются радостным событием. Молодежь, безусловно, сыграет решающую роль в исходе выборов. Мы прогнозируем высокий уровень участия в голосовании, без нарушений. /// nCa, 25 марта 2023 г.

Несколько фотографий с брифинга в избирательной комиссии и нашего посещения двух избирательных участков: