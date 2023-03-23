Глава Миссии наблюдателей СНГ встретился с руководителем ЦИК Туркменистана – состоялись встречи с политическими партиями – подготовлен промежуточный отчет по избирательному процессу

22 марта 2023 года в Ашхабаде глава Миссии наблюдателей СНГ, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев встретился с Председателем Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурадом Мурадовым.
Мурадов ознакомил Сергея Лебедева с деятельностью Центральной комиссии по подготовке к выборам депутатов Меджлиса Туркменистана, рассказал о работе системы избирательных органов, а также проинформировал главу Миссии наблюдателей от СНГ о проходящей электоральной кампании.
Сергей Лебедев отметил, что Миссия СНГ уже восьмой раз осуществляет наблюдение в Туркменистане и подчеркнул: «наша задача – собрать полную достоверную информацию об этапах избирательной кампании и на ее основании сделать объективный вывод о соответствии процесса подготовки и проведения выборов национальному законодательству».
Генеральный секретарь СНГ констатировал высокий профессионализм Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане в деле подготовки и проведения избирательной кампании.
В составе Миссии СНГ аккредитованы 49 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. Основная группа краткосрочных наблюдателей Миссии СНГ прибудет в Ашхабад 24 марта.
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20 марта миссия наблюдателей СНГ провела встречи с членами предвыборных штабов Демократической и Аграрной партий Туркменистана.
Председатель Демократической партии Туркменистана Ата Сердаров ознакомил наблюдателей с предвыборной программой партии, проинформировал о ходе избирательной кампании.
В свою очередь Председатель Аграрной партии (АПТ) Бяшим Аннагурбанов рассказал об участии в избирательной кампании кандидатов от АПТ.
Руководители партий подчеркнули, что в Туркменистане созданы равные условия всем политическим партиям и кандидатам в депутаты для ведения предвыборной агитации.
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Миссия наблюдателей от СНГ опубликовала промежуточный отчет по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов депутатов Меджлиса Туркменистана, с которым можно ознакомиться здесь: https://e-cis.info/news/564/107710/
///nCa, 23 марта 2023 г.