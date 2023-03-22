Обсуждены направления сотрудничества между Туркменистаном и МАГАТЭ

20 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии М. Гроссом.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире МАГАТЭ, стороны положительно оценили активный прогресс взаимного сотрудничества. Обе стороны уделили особое внимание международным документам, которые находятся под эгидой Агентства.

В то же время обсуждались вопросы развития потенциального сотрудничества в области здравоохранения, продовольственной безопасности и сельского хозяйства. ///Посольство Туркменистана в Австрии, 21 марта 2023 года