Стамбул готов к знаменитому сезону тюльпанов

Сезон тюльпанов знаменует приход весны в Стамбул. Каждый год в апреле некоторые из самых популярных мест Стамбула украшаются яркими весенними тюльпанами, превращая город в огромный и восхитительный визуальный праздник яркой красоты. Например, на площади Султанахмет сплетен обширный ковер из тюльпанов с использованием метода аквакультуры при выращивании тюльпанов. Это захватывающее дух зрелище очаровывает как местных жителей, так и иностранных гостей. Подобные виды можно найти в роще Эмирган, парке Гюльхане, роще Йылдыз, ботаническом парке Соганлы, роще Бейкоз, роще Бююк Чамлыджа, роще Кючук Чамлыджа, роще Фетипаша и роще павильона Хидив в Стамбуле.

Символ тюльпана занимает видное место в турецком искусстве и культуре. Тюльпаны были привезены в Анатолию турками с гор Памира в Центральной Азии, исконной родиной тюльпанов, и являются одними из самых важных символов турецкой культуры. Тюльпан, луковичное и травянистое растение, используется в качестве декоративного мотива в ремеслах с 12 века. Этот красивый, красочный цветок был модным в период Османской империи как предмет стихов, указов, рассказов и миниатюрных картин. Мотивы тюльпанов использовались в мечетях, надгробиях и дворцовых украшениях, а также в узорах ковров и ковриков, на кафтанах и сундуках с приданым, и даже на монетах, боевых шлемах и пушечных отливках.

Тюльпаны, в основном полевые цветы, выращивали в 16 веке в Стамбуле, столице Османской империи, и сажали по всему городу в качестве садовых цветов. Эта страсть к тюльпанам росла и расширялась во время правления Сулеймана Великолепного, что привело к развитию различных сортов и культурных сортов растения. Особенно в этот период появился стамбульский тюльпан, отождествляемый с городом и являющийся его символом. Во времена правления султана Ахмета III тюльпаны достигли такой известности, насчитывая почти две тысячи сортов, что они дали название целой эпохе – эпохе тюльпанов (Лале Деври) в начале 18 века.

Каждый цвет имеет разное значение

По мере выращивания большего количества сортов тюльпанов тюльпаны и их цвета приобретали различные значения. Красные тюльпаны символизировали любовь, а белые – чистоту и невинность. Фиолетовые цветы обозначали «благородство и романтику», а желтые указывали на «радость» и «безнадежную любовь». Редкий черный тюльпан означал «недостижимость и редкость», а полосатый тюльпан означал «у тебя красивые глаза».

Этот великолепный цветок, занимающий такое важное место в турецкой культуре, был сначала привезен в Вену, Австрию, а затем в Нидерланды во второй половине 15 века и, таким образом, завезен в Европу. Быстро завоевав большую популярность в Нидерландах, тюльпаны были привезены в Оттаву, столицу Канады, став всемирно известными.

Сегодня в Анатолии выращивают множество сортов тюльпанов. Среди самых ярких – «перевернутый тюльпан», также известный как «плачущая невеста». Во всем мире насчитывается 167 видов перевернутых тюльпанов; из них 43 вида, 20 из которых эндемичны, можно увидеть в Турции.///nCa, 20 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)