Культурное достояние и экономические достижения Туркменистана  – на выставке “Новый день, Новая жизнь” в Бухаресте

20 марта 2023 года Посольством Туркменистана в Румынии, совместно с Посольствами Индии и Ирана в г.Бухарест, при содействии Культурного Центра ARCUB, была организована ежегодная выставка-ярмарка, посвященная празднованию Международного дня Новруз под девизом «Новый день, Новая жизнь». Каждая страна в рамках выставки-ярмарки организовала национальный стенд.

В рамках праздничной программы состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки, на которой с речью выступили организаторы. Особое внимание гостей привлекла национальная выставка, посвященная культурному наследию стран. На стенде Посольства Туркменистана посетители смогли ознакомиться с экономическими достижениями и элементами культурного достояния страны.

Гостям были представлены туркменские ковровые изделия, национальные костюмы, традиционные ручные работы и вышивки туркменских мастериц, серебряные украшения, музыкальные инструменты, красочные фотографии о Туркменистане.

Посетители также имели возможность ознакомиться с научными трудами Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и другими издательскими материалами о Туркменистане.

Во время выставки в течение дня транслировались видеоролики об экономическом развитии и богатом культурно-историческом наследии нашей страны, о проводимых в Туркменистане праздничных мероприятиях посвященных приходу Новруз, о туркменском фольклорном искусстве и о национальных танцах, как куштдепди.

На выставке приняли участие представители официальных органов Румынии и главы дипломатического корпуса, общественные деятели, жители Бухареста, представители СМИ, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся ВУЗах г.Бухарест.

Несколько фото с мероприятия:

///nCa, 20 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)