Ассоциация «Туркмен Логистика»: Туркменистан – крупный транспортно-транзитный узел континентального значения

Туркменистан предпринимает огромные усилия по созданию устойчивых транспортных связей, повышению экономической взаимосвязанности стран и регионов, и немаловажный вклад в этот процесс вносит частный сектор страны. О роли транспортно-логистических компаний, работающих под эгидой членства в Ассоциации «Туркмен Логистика», рассказал в своем выступлении на прошедшем на днях в Ашхабаде Туркмено-татарстанском бизнес-форуме заместитель Председателя данного объединения Рустам Сейидов.

«Находясь на перекрестке транспортно-транзитных маршрутов по линии Север-Юг, Запад-Восток, Туркменистан является крупным транспортно-транзитным узлом континентального значения. С учётом всех геоэкономических факторов система транзитных сообщений через Туркменистан даёт прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион – на востоке; Чёрное и Средиземное моря – на западе; на Ближний и Средний Восток – на юге», – подчеркнул Сейидов.

Ассоциация «Туркмен Логистика», которая была учреждена в 2020 году, объединяет сегодня около 150 частных транспортно-экспедиторских предприятий. Как отметил спикер, создание Ассоциации было продиктовано необходимостью «задать высокий темп развития этому бизнесу и сформировать качественный рынок логистических услуг».

Круг международных партнеров Ассоциации постоянно расширяется, пополняется соглашениями и меморандумами правовая база партнёрства с аналогичными структурами стран Азии и Европы, в том числе с Российской ассоциацией экспедиторских и логистических организаций.

«С целью формирования дополнительного грузопотока по международному транспортному коридору «Север-Юг» сейчас членами Ассоциации реализуется проект создания логистического центра Туркменистана в Астраханской области на территории портовой особой экономической зоны, откуда грузы будут следовать дальше во все регионы России, в том числе в Татарстан», – рассказал Сейидов.

Особо отметил заместитель руководителя Ассоциации тот факт, что транспортно-экспедиторские компании располагают всеми возможностями для разработки и внедрения индивидуальных транспортных решений. Это квалифицированный персонал специалистов, наличие специализированной техникой по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов.

«Комплекс деятельности членов Ассоциации включает в себя не только выполнение мультимодальных, интермодальных перевозок стандартных, опасных, негабаритных, тяжеловесных, выставочных и проектных грузов, ещё выполняется и складирование, упаковка, дистрибуция, таможенные решения, и курьерская служба», – констатировал Сейидов.

Примечательно, что в форуме приняли участие ряд компаний-членов Ассоциации, которые за свой многолетний опыт работы наладили надежные партнерские связи с крупными туркменскими и иностранными компаниями-клиентами. В их числе ХО «Meno Logistiks Türkmen», ХО «Aýdyň gijeler Logistika», ХО «Ynamly Ýoldaş», ИП «Beýik ýüpek ýoly», «Eminli Maslahat», «Abraýly Kesp», ХO «Waly», «Ulag-ekspeditorçylyk hyzmatlary», ХО “Garagum Syýahat”.

В ходе бизнес-форума в Ашхабаде в качестве стратегических направлений туркмено-татарстанского взаимодействия были определены такие сферы, как энергетика, промышленность, транспорт, торговля. В свою очередь, транспортный сектор в той или иной степени обуславливает успех и эффективность сотрудничества в любой из указанных областей.

Таким образом, транспортным компаниями Туркменистан – членам Ассоциации «Туркмен Логистика», исходя из поставленных на форуме задач, предстоит активная практическая деятельность, которая в конечном итоге послужит упрочению туркмено-татарстанских торгово-экономических отношений. ///nCa, 17 марта 2023 (источник фото – Ассоциация «Туркмен Логистика»)