Агентство морского речного транспорта Туркменистана и Vitol Bahrain обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества



10 марта 2023 года состоялась онлайн встреча между представителями Агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» с нефтетрейдерской компанией «Vitol Bahrain E.C.» (Королевство Бахрейн).

В ходе встречи обсуждены вопросы налаживания сотрудничества по ремонту судов и инвестициям.

Также было отмечено, что туркменские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, регулярно проходят ремонтные работы в соответствии с требованиями Международного Классификационного Общества.

С 2019 года по настоящее время между «Морским Торговым Флотом» и компанией “Vitol Bahrain E.C.” существует тесное сотрудничество.

Сырая нефть и нефтепродукты компании транспортируются в международных рейсах туркменскими танкерами «Хазар», «Аладжа», «Кенар», «Этрек», «Джейхун», «Сумбар». ///nCa, 15 марта 2023 г.