Заявление министерства иностранных дел Китая по соглашению между Саудовской Аравией и Ираном

Представитель министерства иностранных дел Китая выступил с заявлением 11 марта 2023 года по поводу недавней сделки, заключенной при посредничестве Китая между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений.

Ниже приводится текст заявления:

В ответ на инициативу Председателя Си Цзиньпина о поддержке Китаем развития добрососедских отношений между Саудовской Аравией и Ираном делегация Саудовской Аравии во главе с доктором Мусаадом бен Мухаммедом Аль-Айбаном, государственным министром, членом Совета министров и советником по национальной безопасности, и делегация Ирана возглавляемая адмиралом Али Шамхани, секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, провели переговоры в Пекине с 6 по 10 марта. Член Политбюро Центрального комитета КПК и заведующий Канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И провел переговоры с двумя делегациями соответственно и председательствовал на церемониях открытия и закрытия переговоров.

Китай, Саудовская Аравия и Иран достигли соглашения и опубликовали совместное трехстороннее заявление. Саудовская Аравия и Иран договорились придерживаться целей и принципов Устава ООН, разрешать разногласия между ними посредством диалога и дипломатии, уважать суверенитет государств и не вмешиваться во внутренние дела государств. Они договорились возобновить дипломатические отношения и осуществлять сотрудничество в различных областях. Три страны выразили свою готовность приложить все усилия для укрепления регионального и международного мира и безопасности. Саудовская Аравия и Иран также выразили свою признательность Китаю за организацию и поддержку переговоров и за усилия, которые КНР приложила для их успеха. Китай надеется на более тесное общение и диалог между Саудовской Аравией и Ираном и готов продолжать играть позитивную и конструктивную роль в содействии таким усилиям.

Благодаря согласованным усилиям всех заинтересованных сторон переговоры между Саудовской Аравией и Ираном в Пекине привели к важным результатам. Саудовская Аравия и Иран определили дорожную карту и сроки улучшения своих отношений, что обеспечивает прочную основу для их дальнейшего сотрудничества и открывает новую страницу в их двусторонних отношениях. Их диалог и соглашение служат хорошим примером того, как страны региона могут разрешать споры и разногласия и достигать добрососедства и дружбы посредством диалога и консультаций. Это поможет странам региона избавиться от внешнего вмешательства и взять будущее в свои руки. Саудовская Аравия и Иран подтвердили свою приверженность целям и принципам Устава ООН и основным нормам международных отношений, включая невмешательство во внутренние дела государств. Это соответствует веяниям времени. Китай приветствует это и поздравляет обе стороны.

Я хочу подчеркнуть, что Китай не преследует никаких корыстных интересов на Ближнем Востоке. Мы уважаем статус ближневосточных стран как хозяев этого региона и выступаем против геополитической конкуренции на Ближнем Востоке. Китай не намерен и не будет стремиться заполнить так называемый вакуум или создавать эксклюзивные блоки. Китай всегда считал, что будущее Ближнего Востока должно находиться в руках стран региона. Китай всегда поддерживает народы Ближнего Востока в независимом поиске путей развития и поддерживает ближневосточные страны в разрешении разногласий посредством диалога и консультаций для совместного содействия прочному миру и стабильности в регионе. Китай будет сторонником безопасности и стабильности, партнером по развитию и процветанию и сторонником развития Ближнего Востока посредством солидарности. Китай будет продолжать вносить свой вклад в достижение мира и спокойствия на Ближнем Востоке и играть свою роль ответственной крупной страны в этом процессе. /// nCa, 13 марта 2023 г.