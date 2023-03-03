Президент Туркменистана принял участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19

nCa Report

В четверг, 2 марта, Президент Сердар Бердымухамедов посетил Баку, Азербайджан, где принял участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В Саммите, проходившем под председательством Азербайджана, приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты 5 стран, в том числе – Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии, вице-президенты трех стран – Кубы, Габона, Танзании, премьер-министры Алжира и Кении, высокопоставленные представители различных стран, а также руководители и высокопоставленные представители международных организаций – Всемирной туристской организации, Международной организации по миграции (МОМ), Женевского отделения ООН, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации экономического сотрудничества, Организации тюркских государств, и другие, в то же время министры, заместители министров, послы и другие.

Туркменистан с октября 1995 года является членом Движения неприсоединения.

Движение неприсоединения (ДН) образовано в 1961 году в целях отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. На сегодняшний день ДН насчитывает 120 стран-членов или 60 процентов численного состава Организации Объединенных Наций. Статусом наблюдателя в ДН наделены 17 государств и 10 организаций. В 2019 – 2022 гг. председателем ДН является Азербайджан.

«Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» – основная тема очередной встречи на высшем уровне государств-членов ДН.

Открывая саммит, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что пандемия оказала негативное влияние на реализацию Целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, указав на необходимость активизировать глобальные усилия, чтобы предотвратить, среди прочего, отступление от намеченных целей и наверстать упущенное в выполнении Повестки дня на период до 2030 года.

Он призвал всех членов ДН поддержать инициативу о создании Панели экспертов высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Данная панель может может разработать рекомендации по глобальным мерам на постпандемический период.

«Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь», – сказал Алиев. Он объявил о двух глобальных призывах: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. В качестве первого донора Азербайджан выделил 1 млн долларов США на оба глобальных призыва.

В выступлении Председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Чаба Кёрёши подчеркнул, что человечество обязано вынести уроки из пандемии и подготовиться к будущим потрясениям, считает Председатель Генассамблеи. По его словам, ученые оценивают вероятность распространения другой смертоносной инфекции в ближайшие 10 лет в 25 процентов. «Учитывая это, мы должны опередить время, чтобы найти трансформирующие решения, которые сделали бы наш мир более безопасным и более устойчивым, а общество более равноправным», – добавил Кереши.

По видеосвязи к Форуму обратился Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он акцентировал внимание на необходимости активного включения в финансирование Всемирной организации здравоохранения и отметил, что вложение инвестиций в создание местного производства является приоритетной целью.

Далее состоялась пленарная сессия, на которой выступил также Президент Туркменистана.

Саммит завершился принятием итогового документа.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19

(город Баку, 2 марта 2023 года)

Уважаемые главы и члены делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить признательность Президенту Азербайджанской Республики Его Превосходительству Ильхаму Алиеву за инициативу созыва этого Саммита, его прекрасную организацию и гостеприимство.

Последствия пандемии коронавируса сегодня являются одним из самых актуальных и серьёзных вызовов сов­ременности. И эта проблема, конечно, не сводится к чисто медицинским аспектам – она напрямую влияет на политические, экономические, социально-гуманитарные реалии глобального развития, подчёркивая необходимость поиска новых адекватных механизмов взаимоотношений государств и международных институтов для преодоления той непростой ситуации, в которой все мы оказались.

В этих условиях роль Движения неприсоединения как объединения государств, исповедующих идеалы равноправия, справедливости и гуманизма, объективно возрастает, требуя от нас активного и инициативного вклада в преодоление последствий COVID, заявления чётких и понятных направлений и приоритетов взаимодействия.

В первую очередь речь идёт о формировании общей политико-мировоззренческой платформы совместной работы. В её основу должны быть заложены принципы солидарности, взаимной помощи, неделимой ответственности. Только так, вместе, объединяя усилия, мы сможем обеспечить условия для преодоления последствий пандемии, гарантий от её повторных проявлений, создания необходимых защитных механизмов, восстановления экономических и торговых связей. Очевидно, что завершение острой фазы пандемии далеко не означает окончательной победы над ней.

И именно поэтому нужно не только не снижать уровень нашего партнёрства, но и последовательно его наращивать.

Среди первоочередных задач видим систематизацию сотрудничества стран ДН по научно-медицинской линии. Требуется активизировать каналы обмена опытом, методиками в сфере противодействия опасным инфекционным заболеваниям, поставить эту работу на регулярную и постоянную основу. Убеждён, у каждой из наших стран есть ценные наработки, успешные примеры, которые призваны стать достоянием всех. В этой связи предлагаем подумать над созданием Единого банка информации и методик ДН по борьбе с инфекционными заболеваниями, доступного для всех членов нашего объединения. В качестве задела для совместной работы в этом направлении полагаю целесообразным обсудить вопрос созыва специальной Конференции медицинских и санитарных ведомств Движения неприсоединения с привлечением практикующих врачей, учёных, экспертов, других представителей медицинского сообщества, а также иных структур и ведомств, имеющих отношение к противодействию новой угрозе и преодолению связанной с ней кризисной ситуации. Разумеется, открытой для всех других заинтересованных государств и организаций.

Важнейшим условием успешной деятельности по преодолению последствий COVID является наше тесное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения. Время показало, что ВОЗ в целом справилась с возложенными на неё функциями, и оснований сомневаться в её компетенции и профессионализме нет. В данной связи призываем Движение неприсоединения оказывать постоянную политическую, моральную и иную поддержку ВОЗ, подтвердить неизменную приверженность сотрудничеству с этой организацией, признание её главной координирующей роли в деле защиты жизни и здоровья людей в общемировом масштабе.

Думаю, назрела необходимость в создавшейся ситуации наладить эффективные, с минимальными формальностями каналы сотрудничества между Движением неприсоединения и ВОЗ, прежде всего по линии медицинских сообществ наших стран. Давайте подумаем над схемами и формами такой работы.

Пользуясь случаем, я хочу выразить полную поддержку со стороны Туркменистана деятельности ВОЗ, искренне поблагодарить её руководство и сотрудников за их самоотверженную и профессиональную работу. Наша страна будет и дальше тесно взаимодействовать с этой структурой, готова и впредь оказывать ей всяческое содействие.

В данном контексте Туркменистан продолжит продвижение своих ранее высказанных инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии. В частности, мы подтверждаем выдвинутые ранее предложения нашей страны об учреждении следующих международных и региональных инструментов:

Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изу­чению генома коронавируса; Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Также считаем необходимым при содействии и координации с ВОЗ наладить более эффективную и справедливую систему логистики для своевременной и бесперебойной доставки медикаментов и медицинского оборудования наиболее уязвимым с этой точки зрения государствам. Полагаю, здесь нам нужно активнее задействовать каналы взаимодействия и с другими структурами ООН гуманитарной направленности.

Уважаемые участники!

В предстоящий период предстоит добиться последовательного выхода на восстановление международных экономических и торговых связей.

В данной связи призываем государства ДН активно работать над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций. Для этого есть хорошая основа – Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)», принятая по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года.

Одновременно считаем своевременным приступить к выработке Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального транспортного сотрудничества». Представляется, что такой документ способен дать содержательный импульс продвижению интересов этих государств, многие из которых входят в Движение неприсоединения, показать значимость и понимание соответствующих проблем, приверженность мирового сообщества их решению. Туркменистан готов приступить к подготовке документа, открытого для всех конструктивных предложений и рекомендаций. Рассчитываем на участие в этой работе Неприсоединившихся стран.

Также в контексте минимизации негативных экономических последствий пандемии Туркменистан считает необходимым усилить взаимодействие ДН с профильными структурами ООН, в первую очередь с Экономическим и Социальным Советом.

Важнейшим аспектом нашей деятельности в условиях постковидной глобальной экономики является консолидация позиций стран ДН в защите законных прав и интересов развивающихся стран, активном отстаивании справедливости и равноправия в международных экономических отношениях. Здесь наша цель должна быть ясно и принципиально сформулирована: восстановление экономических связей не должно нанести ущерба развивающимся странам, происходить за их счёт.

Убеждён, сегодня у нас есть шанс выстроить новую систему экономического и торгового мироустройства, в котором не будет места дискриминации, искусственным барьерам, несправедливому распределению ресурсов. В признании экономического суверенитета народов и государств голос Движения неприсоединения должен звучать твёрдо и весомо, мы должны инициативно и ответственно продвигать собственную экономическую повестку.

В этой связи огромное значение приобретает активное участие Неприсоединившихся государств в формировании глобальной системы энергетической безопасности, основанной на справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии и средствам их доставки, учёте и признании интересов поставщиков, покупателей и транзитёров энергоресурсов.

Важнейшим компонентом постковидного восстановления является солидарная работа государств Движения неприсоединения в реализации Целей устойчивого развития, в том числе в такой её части, как продовольственная безопасность. Пандемия обнажила уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания. Необходимы единство и твёрдость позиций Неприсоединившихся стран при рассмотрении вопросов обеспечения доступа государств и регионов к продовольственным ресурсам, в обеспечении гарантий полноценного питания как неотъемлемого права любого человека, ключевого фактора здоровья и нормального физического развития, прежде всего детей.

Разумеется, все перечисленные задачи постковидного восстановления возможны только в условиях прочного мира и равноправия.

Поэтому призываем Неприсоединившиеся страны в предстоящий период усилить свои консолидированные подходы в борьбе за достижение всеобщей стабильности и безопасности, преодолении конфликтов и эскалаций напряжённости, добиваться утверждения в межгосударственных отношениях культуры уважительного диалога, доверия и предсказуемости, укрепления роли международного права и Устава ООН как политико-правового фундамента современного миропорядка и архитектуры безопасности.

Как известно, нынешний год по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом диалога как гарантии мира». Я хотел бы с этой высокой трибуны выразить признательность всем государствам Движения неприсоединения, выступившим в поддержку данной инициативы. Целый ряд из них стали соавторами соответствующей резолюции. Этот факт убедительно показал единство наших целей и устремлений, верность миролюбивым, гуманистическим принципам нашего объединения.

В заключение позвольте выразить благодарность братской Азербайджанской Республике за эффективное председательство в Движении неприсоединения, её большой вклад в выполнение поставленных целей сегодня и в будущем.

Встреча с Президентом Азербайджана

В этот же день в Бакинском Конгресс-центре состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с Президентом Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили развитие отношений между двумя государствами в области политики, экономики и торговли, гуманитарной сфере, в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций.

В рамках обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня собеседники констатировали наличие между двумя странами взаимопонимания по основным вопросам современности – сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, обеспечение устойчивой энергетики и транспорта, водная безопасность, охрана окружающей среды и изменение климата.

В числе важнейших направлений двустороннего партнёрства были названы торгово-экономические отношения.

Обозначив в ряду ключевых векторов межгосударственного взаимодействия транспортно-логистическую и энергетическую сферы, собеседники подчеркнули, что стратегически значимое географическое положение Туркменистана и Азербайджана между Азией и Европой позволяет вести тесное партнёрство в данном направлении, в том числе по реализации масштабных международных проектов в этих направлениях.

Алиев добавил, что Азербайджан наращивает свой транспортно-транзитный потенциал, что создает дополнительные возможности для перевозки в будущем через территорию страны товаров из Туркменистана.

Как подчеркнули Президенты Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев, значимым вектором туркмено-азербайджанского взаимодействия является культурно-гуманитарное партнёрство. В данной связи было высказано предложение об организации фестивалей и перекрёстных Дней культуры в ближайший период.

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В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 3 марта 2023 г. (Источник фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)