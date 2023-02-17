Ассоциация “Туркмен Логистика” и Секретариат Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам подписали Меморандум о взаимопонимании.

По сообщению «Туркмен Логистики», документ нацелены на развитие транспортно-логистических связей в Центральной и Северной Азии, Каспийском регионе и на Евразийском континенте в целом.

Меморандум позволяет укрепить взаимодействия и кооперации для решения вопросов, связанных с развитием трансграничных перевозок по трассам основных международных транспортных коридоров и других важных международных маршрутов, представляющих взаимный интерес, развивать информационное сотрудничество и оказывать практическое содействие в подборе партнёров.

В январе представитель КСТП принял участие в Ашхабадском туркмено-российском бизнес-форуме, на полях которого был организован круглый стол по вопросам развития транспортного сотрудничества. Тогда было заявлено, что КСТП, используя возможности специальной Рабочей группы по международному транспортному коридору «Север-Юг», а также различные форматы в рамках проектной деятельности, обладает обширным потенциалом, который мог бы быть реализован и для решения вопросов наращивания объемов железнодорожных и мультимодальных перевозок в/из Туркменистана, а также транзита.

Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) – некоммерческая транспортная ассоциация, объединяющая 96 компаний из 23 стран, включая железные дороги Европы, Азии и стран СНГ, ведущие судоходные компании, операторов и экспедиторов, порты и стивидорные компании, государственные организации, администрации и научные организации, телекоммуникационные и маркетинговые компании, службы безопасности и средства массовой информации.

КСТП взаимодействует с ОСЖД, МСЖД, Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, ЦИТ, ЕАЭС, ЭСКАТО, ОТИФ, ВТамО и ВПС по вопросам создания новых технологических норм и гармонизации транспортного законодательства, направленных на снижение барьеров для грузовых перевозок между Азией и Европой. ///nCa, 17 февраля 2023 г.