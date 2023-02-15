20 документов подписано в ходе визита президента Ирана в Китай

Президент Ирана Ибрахим Раиси во время своего трехдневного официального визита в Китай 14 февраля 2023 года провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Было подписано двадцать документов.

Это первый визит президента Ирана в Китай за 20 лет.

Официальные лица Ирана и Китая в присутствии обоих президентов подписали 20 документов о сотрудничестве и меморандумы о взаимопонимании в различных областях, включая антикризисное управление, туризм, коммуникационные и информационные технологии, окружающую среду, международную торговлю, интеллектуальную собственность, сельское хозяйство, экспорт, здравоохранение, средства массовой информации, спорт и культурное наследие.

В 2021 году Китай и Иран подписали 25-летнее соглашение об укреплении всестороннего сотрудничества. В соответствии с соглашением, обе стороны используют потенциал экономического и культурного сотрудничества и строят планы долгосрочного партнерства.

“25-летняя программа сотрудничества, включающая энергетику, торговлю и инфраструктуру, столкнулась с препятствиями, особенно когда США усилили санкции как в отношении Ирана, так и в отношении Китая. Обе стороны, вероятно, сосредоточатся на том, как продвигать практическое сотрудничество между Ираном и Китаем в условиях растущей внешней неопределенности”, – заявил Global Times во вторник профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь. /// nCa, 15 февраля 2023 года [Фото – Синьхуа]