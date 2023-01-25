Узбекистан будет закупать нефть, добываемую Петронасом в Туркменистане

Руководство нефтегазодобывающей компании Узбекистана «Узбекнефтегаз» провела рабочую встречу с членами делегации компании «Петронас Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд», находящимися с рабочим визитом в Узбекистане.

«В ходе данных переговоров стороны в первую очередь рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей и вопрос расширения двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений между компаниями», сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаз».

На встрече стороны также обсудили перспективы взаимодействия Бухарского нефтеперерабатывающего завода с производственными предприятиями компании «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд».

Кроме того, особое внимание было уделено возможности налаживания долгосрочного сотрудничества в части импорта сырой нефти на завод.

По итогам переговоров сторонами была достигнута договоренность о совместной подготовке программы поставок нефти из Туркменистана в Узбекистан в 2023 году.

АО «Узбекнефтегаз» — компания, занимающаяся добычей, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Крупнейшая государственная компания в Узбекистане. Компания занимает 11-е место по добыче природного газа в мире.

Компания «Петронас Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» является одним из операторов по добыче нефти и газа на туркменском шельфе Каспийского моря. Дочернее предприятие малайзийской полностью интегрированной нефтегазовой многонациональной компании «Петронас», которая по объемам добычи входит в число ведущих нефтегазовых компаний мира. ///nCa, 25 января 2023 г.