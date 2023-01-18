Экологическое здоровье городов Туркменистана – под защитой Службы контроля

В этом году Служба экологического контроля, относящаяся к структуре Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, отмечает десятилетие своей деятельности. Данная структура, которая функционирует с 10 января 2013 года, осуществляет контроль за исполнением законодательства в ходе промышленной и другой хозяйственной деятельности, обеспечением экологически безопасных условий, проводит мониторинг состояния природной среды.

О деятельности службы подробно рассказывается в статье представителя данной организации Нуртяч Геокленовой, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

Как отмечается в материале, в течение десяти лет Служба осуществляла государственный надзор за деятельностью по добыче и использованию углеводородных, других природных ресурсов, состоянием почв, поверхностных и грунтовых вод (кроме гидротермальных источников) с целью выявления любых изменений состояния и качества природной среды.

При выявлении нарушений норм и правил природоохранного законодательства Служба вправе ограничить, приостановить деятельность или дать предписание об аннулировании лицензий на пользование отдельными видами природных ресурсов, предъявить штрафы и иски о возмещении ущерба, причинённого загрязнением окружающей среды, и пр.

Кроме того, экологи ведут постоянный мониторинг за компонентами природной среды – это вода, воздух и почва. Ведётся учёт отходов производства, образуемых в результате деятельности юридических и физических лиц по Ашхабаду на промышленных предприятиях государственного и частного секторов, а также озоноразрушающих веществ на столичных предприятиях.

В частности, Служба принимают участие в процедуре идентификации озоноразрушающих веществ для выдачи разрешений на их ввоз в Туркменистан. Экспертизе подлежат проекты законодательных и иных нормативно-правовых актов, предпроектные и проектные материалы, документация по внедрению новой техники, технологий, материалов, веществ, продукции.

Ежедневно специалисты берут пробы воздуха с городских пунктов регулярного мониторинга или постов и подвергают их химическому анализу в лаборатории Службы. Аналогичная информация на ежедневной основе поступает из Балканского, Марыйского, Лебапского и Дашогузского велаятов, где расположены региональные отделения. Состояние атмосферного воздуха проверяется на ряд основных загрязнителей: это пыль, диоксид серы, диоксид и оксид азота, фенол и др.

Полученные данные подвергаются анализу, обработке и архивации.

Дополнительно проводятся мобильные наблюдения уровня загрязняющих веществ в воздухе в пределах строительных площадок, а также в местах скопления автотранспорта в столице, для чего совместно со Службой дорожного надзора полиции МВД Туркменистана осуществляются проверки транспортных средств на содержание вредных веществ в выхлопных газах и соответствие их допустимым нормам.

На регулярной основе проверяется состояние всех поверхностных вод в стране по более чем двадцати показателям. Это физические свойства воды, общая минерализация, главные ионы, биогенные и специфические загрязнители и т.д. В зону обследования Ашхабадского офиса Службы входят Каракум-река, река Теджен, малые реки Арчабил и Секизяб, а также гидротехнические объекты, в том числе Копетдагское водохранилище и др.

Ежегодно в весенний и осенний сезоны проводится отбор проб почвы на ионные компоненты – бикарбоната, хлорида, кальция, магния, сульфатов калия и натрия для определения степени засолённости почв сельскохозяйственного назначения для дальнейшего планирования мер по рекультивации и рассолению возделываемых площадей и пастбищных угодий.

Экологическая экспертиза – специфический вид деятельности, результат которой складывается из многолетних усилий, служит на перспективу, предупреждает отрицательное влияние антропогенной деятельности на состояние экологии и здоровья людей. В современных условиях автоматизации и цифровизации производительных сил, всестороннего подъёма материального и культурного уровня жизни людей приобретает большое значение решение задач охраны природы, сохранения, восстановления и улучшения её состояния. А задача экологов – содействовать поддержанию экономического роста, здоровой среды для людей и всего агробиоразнообразия, поддержанию экологического равновесия и сохранению красоты природы для будущих поколений. ///nCa, 18 января 2023 г.