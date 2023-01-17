Путешествие в зимнюю сказку на турецком Восточном экспрессе

Восточный экспресс, курсирующий между столицей Турции Анкарой и Карсом, городом у восточной границы страны, позволяет созерцать потрясающие городские и природные виды, особенно прекрасные зимой. По маршруту следуют два вида поездов: Восточный экспресс и Туристический Восточный экспресс, чтобы любители путешествий могли в полной мере насладиться незабываемой поездкой…

Природные красоты, многовековая история, культура и разнообразная кухня – вот лишь несколько причин, по которым Турция является популярным туристическим направлением. С уходом осени городские и сельские пейзажи укрывает снег, и страна превращается в настоящий рай для зимнего туризма. Помимо знаменитых горнолыжных курортов, зимой приезжающих в Турцию ждут особые впечатления и исторические панорамы, ставшие еще более эффектными под снежным покрывалом. Замечательные впечатления дарит в том числе знаменитый Восточный экспресс, который отправляется из столичной Анкары, проходит через прекрасные города, вдоль величественных гор и по живописным равнинам, заканчивая свой путь в сказочном зимнем Карсе на востоке страны.

Волшебная атмосфера, завораживающее путешествие

Маршрут Восточного экспресса, знаменитый потрясающими пейзажами, начинается в самом сердце Анатолии и простирается на 1310 км до восточной оконечности Турции. Линия Восточного экспресса, которую писатели-путешественники называют в числе четырех лучших железнодорожных маршрутов мира, позволяет совершить увлекательное путешествие из Анкары в Карс примерно за 25–26 часов. Отправляясь из Анкары, поезд проходит через илы Кырыккале, Кайсери, Сивас, Эрзинджан и Эрзурум и прибывает на конечную станцию в Карс.

Пассажиров Восточного экспресса, следующего по Турции излюбленным ностальгическим маршрутом, радуют исторические вокзалы, местные блюда и поразительные, неземной красоты пейзажи. В составе есть сидячие и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан с 14 столиками на 56 мест. В дополнение к ресторанному обслуживанию пассажиры могут взять с собой электроплитки и чайники, чтобы готовить самостоятельно.

В связи с возросшим за последние годы спросом по одному направлению курсируют два поезда: Восточный экспресс и Туристический Восточный экспресс. Туристический Восточный экспресс, в котором есть спальный вагон, останавливается на 29 станциях. По пути следования предусмотрено несколько стоянок продолжительностью 2,5–3 часа. Более неторопливый Восточный экспресс не имеет спальных вагонов и делает 50 остановок на более короткое время.

Конечная станция: неповторимая прелесть Карса

Конечный пункт на пути следования Восточного экспресса – это очаровательный зимний Карс. Город находится у восточных границ Турции и входит в число старейших населенных пунктов Анатолии. Карс строили представители многих культур, поэтому он словно переносит туристов в другие эпохи. Начиная с урартов, эти земли населяли многочисленные цивилизации, в том числе персы, византийцы, сельджуки и османы. Кроме того, здесь некогда был важный торговый пункт, через который пролегал Великий шелковый путь.

Неподалеку также расположен древний город Ани, некогда место проживания почти 100 тыс. человек, а ныне объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что город был основан за пять тысяч лет до нашей эры. Ани хорошо сохранился и по сей день, что станет превосходным подарком для гостей Карса. Среди других исторических построек и мест можно назвать замок Карс на берегу одноименной реки, а также бастионы и Второй каменный мост, которые служат отличными смотровыми площадками. Кроме того, привлекают внимание мечеть Эбул Менучехр, церковь Святого Пркича, церковь Тиграна Оненца, Девичий монастырь и музей Карса.

С появлением снежного покрова отдыхающие также стремятся на знаменитый горнолыжный курорт Сарыкамыш. В Сарыкамыше, известном мелким пушистым снегом, находится третья по высоте горнолыжная трасса в мире; здесь есть все условия для занятия альпинизмом и зимними видами спорта. Еще одной особой достопримечательностью является озеро Чилдыр на границе илов Карс и Ардахан. Туристы могут прогуляться по замерзшей водной глади, покататься на запряженных лошадьми санях и наблюдать подледный лов зеркального карпа.

Кроме того, в Карсе ярко проявляется турецкая кухня. Этот город на востоке страны представляет собой настоящий гастрономический рай с уникальными блюдами. Карс отличается большим разнообразием местных вкусов: в частности, знамениты производимые здесь сыры кашар и грюйер, а также мед и гусятина. Вам особенно повезет, если ваша трапеза будет сопровождаться соревнованием ашиков. По старинной традиции, выступления этих певцов, поэтов и музыкантов часто перерастают в жаркую борьбу, которая дарит большое удовольствие как зрителям, так и самим участникам. Творчество ашиков, в 2009 году включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, представляет собой значимую форму искусства, запечатленную в культурной памяти Анатолии. ///nCa, 16 января 2023 г (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)