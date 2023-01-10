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Новые видеоуроки по ИКТ доступны на вебсайте Академии госслужбы

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Академия государственной службы при Президенте Туркменистана при поддержке Проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Содействие совершенствованию государственного управления» подготовил ряд обучающих видеокурсов по информационно-коммуникационным технологиям в рамках сотрудничества с Академией с целью подготовки государственных служащих, способных эффективно реализовывать цифровые реформы.

Развитие цифровой экономики является одним из основных приоритетов государственной политики Туркменистана. Успешная реализация цифровых преобразований в стране во многом зависит от уровня подготовки государственных служащих в этой сфере. Академия государственной службы при Президенте Туркменистана привержена подготовке, повышению квалификации и совершенствованию государственных служащих. Так в Академии реализовываются учебные процессы в соответствии с положениями «Концепции развития цифровой системы образования в Туркменистане» и «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы» направленных на развитие у госслужащих навыков цифрового управления.

Создание качественных видеоуроков требует больше усилий, чем подготовка традиционных учебных занятий. Они требуют выбора правильных технических решений, эффективного учебного материала, а также наличия опытного инструктора. Однако, именно видеообучение является эффективным инструментом повышения квалификации. За короткое время видеоуроки способны улучшить профессиональные знания, подробно и наглядно разъясняя тематические понятия и термины.

Новые видеоуроки Академии по ИКТ включают в себя всеобъемлющую информацию по основам информационных технологий и компьютерной техники. Изначально созданные для слушателей Академии, первый из 10 видеоуроков теперь доступен и для широкой публики на главной странице вебсайта Академии по адресу https://dga.edu.tm/index.php/bas-tm.

Создание цифровых учебных материалов в учебной программе Академии государственной службы при Президенте Туркменистана направлено на удовлетворение основных образовательных потребностей учащихся и преподавателей, а также широкой публики в освоении информационных технологий. /// USAID, 9 January 2023 [Featured image credit ADB]

 

 

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