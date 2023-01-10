Новые видеоуроки по ИКТ доступны на вебсайте Академии госслужбы

Академия государственной службы при Президенте Туркменистана при поддержке Проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Содействие совершенствованию государственного управления» подготовил ряд обучающих видеокурсов по информационно-коммуникационным технологиям в рамках сотрудничества с Академией с целью подготовки государственных служащих, способных эффективно реализовывать цифровые реформы.

Развитие цифровой экономики является одним из основных приоритетов государственной политики Туркменистана. Успешная реализация цифровых преобразований в стране во многом зависит от уровня подготовки государственных служащих в этой сфере. Академия государственной службы при Президенте Туркменистана привержена подготовке, повышению квалификации и совершенствованию государственных служащих. Так в Академии реализовываются учебные процессы в соответствии с положениями «Концепции развития цифровой системы образования в Туркменистане» и «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы» направленных на развитие у госслужащих навыков цифрового управления.

Создание качественных видеоуроков требует больше усилий, чем подготовка традиционных учебных занятий. Они требуют выбора правильных технических решений, эффективного учебного материала, а также наличия опытного инструктора. Однако, именно видеообучение является эффективным инструментом повышения квалификации. За короткое время видеоуроки способны улучшить профессиональные знания, подробно и наглядно разъясняя тематические понятия и термины.

Новые видеоуроки Академии по ИКТ включают в себя всеобъемлющую информацию по основам информационных технологий и компьютерной техники. Изначально созданные для слушателей Академии, первый из 10 видеоуроков теперь доступен и для широкой публики на главной странице вебсайта Академии по адресу https://dga.edu.tm/index.php/bas-tm.

Создание цифровых учебных материалов в учебной программе Академии государственной службы при Президенте Туркменистана направлено на удовлетворение основных образовательных потребностей учащихся и преподавателей, а также широкой публики в освоении информационных технологий. /// USAID, 9 January 2023 [Featured image credit ADB]