В Узбекистане запустят построенную Китаем электростанцию мощностью 1500 мегаватт

Электростанция мощностью 1500 мегаватт, построенная Китаем, готовится к открытию в Сырдарье, заявила посол Китая в Узбекистане Цзян Янь на пресс-конференции в Ташкенте 30 декабря 2022 года.

Она рассказала, что в 2020 году китайская компания China Gezhouba Group Corporation приступила к строительству данного объекта. Новая ТЭС (тепловая электростанция) будет вырабатывать 10 млрд кВт-ч ежегодно и позволит сэкономить около 2 млрд кубометров природного газа, сообщает сайт Podrobno.uz .

https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/v-blizhayshee-vremya-kitayskaya-kompaniya-zapustit-novuyu-tes-v-syrdare-posol-knr-/

«Все это говорит о том, что мы добились действительно хороших результатов в рамках этого проекта. При этом, мы считаем, что текущее состояние сотрудничества между нашими странами еще далеко не соответствует уровню установленных отношений. Мы готовы и дальше раскрывать потенциал нашего многопланового сотрудничества и реализовать еще больше крупных проектов в рамках Одного пояса – одного пути», – поделилась глава китайской дипмиссии. /// nCa, 3 января 2022 г.